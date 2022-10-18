Дом Басевича на Петроградской стороне запретили сносить. СК признал его вещдоком по уголовному делу

Новый статус дома Басевича на Большой Пушкарской улице фактически вводит запрет на любые работы, в том числе демонтаж и установка строительных конструкций. Вишневский также добавил, что продолжает действовать обеспечительные меры в рамках рассмотрения Куйбышевским районным судом иска группы градозащитников к комитету по охране памятников.

Истцы просили признать незаконным заключение комитета, которое основано на документах, в которых указывается аварийное состояние здания. В первой инстанции суд отказался удовлетворить иск, однако истцы подали жалобу, которую еще предстоит рассмотреть. Решение первой инстанции не вступило в силу, и обеспечительные меры до сих пор действуют.

Напомним, что 15 июля 2022 года фонд капитального строительства объявил конкурс на строительство и реконструкцию двух зданий, которые предназначены для нужд Академии танца Эйфмана. Один из них — дом Басевича.

Проект по реконструкции бывшего доходного дома Басевича одобрила Главгосэкспертиза в конце 2021 года. В последние годы здание 1912 года постройки неоднократно горело и сейчас находится в аварийном состоянии.

Доходный дом Ивана Басевича на Большой Пушкарской улице, 7 был возведен в 1912 году по проекту архитектора Алексея Зазерского в стиле модерн. Зазерский использовал в строительстве новейшие и наиболее экономичные методы — так, кирпичная кладка велась с замкнутыми воздушными пустотами в стенах, что уменьшало вес здания. В 2013 году в доме случился пожар — огонь распространился по трем этажам в левой части здания. Возгорания здесь не редкость. Последний раз здание горело 14 ноября. Крупный пожар тушили 38 специалистов.

Напомним, что дом Басевича планировали снести для постройки нового здания с воссозданием исторического фасада. Об этом стало известно в конце января 2020 года. Проект был разработан бюро ООО «Проектная культура» для нужд Академии танца Бориса Эйфмана — в здании хотели разместить «апартаменты для артистов театра». Активисты движения «Живой город» и члены петербургского отделения ВООПИиК устраивали акции и брали в живое кольцо исторический дом. В акции участвовали несколько десятков человек. На ней петербуржцы собирали подписи за сохранение здания. Спустя несколько дней решение снести и воссоздать дом Басевича на Большой Пушкарской отложили.