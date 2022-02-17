На набережной Обводного канала рухнула часть здания «Красного треугольника». Сохраняется угроза дальнейшего обрушения

Как сообщает «Бумага» со ссылкой на пресс-службу МЧС, частичное обрушение произошло в доме №136 по набережной Обводного канала. По предварительным данным, разрушен верхний этаж площадью 150 квадратных метров. Спасатели сообщают, что есть угроза дальнейших разломов в здании, передает «Фонтанка».

Обломки упали на дерево, а дерево обрушилось на девушку, которая в это время проходила по набережной Обводного канала. Сотрудники МЧС обнаружили и достали пострадавшую из-под завалов. Ее передали медикам, петербурженка находится в сознании.

Обломки здания также задели два автомобиля. На данный момент на участке возле набережной Обводного канала затруднено движение транспорта. Уже собралась внушительная пробка. Движение автобусов пришлось временно изменить. Так, общественный транспорт, следующий по маршрутам № 65, 67, 71, пойдет через Ново-Калинкин мост, по нечетной стороне Обводного на Ново-Петергофский мост далее по своим трассам. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ «Организатор перевозок».