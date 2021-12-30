Как изменится Петербург в 2022-м: от открытий общественных пространств до подорожания проезда

В городе повысят оплату за проезд на общественном транспорте. Так, поездка в автобусе в новом году обойдется пассажирам в 60 рублей (такой же будет цена и на разовые поездки для туристов), а один жетон для поездки в метро — в 65 рублей. При использовании «Подорожника» в наземном транспорте придется заплатить 40 рублей за поездку, а в метрополитене — 45 рублей.

Но есть и хорошие новости: в начале апреля в городе введут тариф «60 минут», который позволяет во время второй пересадки на маршруте наземного транспорта заплатить 10 рублей, а третью и последующую — сделать бесплатно.