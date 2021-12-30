Как изменится Петербург в 2022-м: от открытий общественных пространств до подорожания проезда

«Собака.ru» готовится с новыми силами вступить в 2022-й: рассказываем, что изменится в городе. Спойлер: приятных новостей больше!
Петербург перестанет быть вторым крупнейшим городом России
В начале января 2022 года Саратов расширит территорию до 2100 квадратных километров, присоединив Саратовский муниципальный район. Это позволит ему выйти на одну из лидирующих позиций и стать вторым (!) по величине городом после Москвы. В то время, как у Петербурга сохранится площадь — 1439 квадратных километров. Можно уже шутить, что Саратов — столица мира?
Запуск «Нормального места»
Мы очень долго этого ждали (надеемся, вы тоже!). Весной в 2022-м на берегу Финского залива откроется общественное пространство для социальных, творческих и осознанных проектов «Нормально место». На первом этаже расположатся благотворительный магазин «Спасибо!», кафе «Огурцы», кофе-точка, детская зона и галерея особого искусства. А на втором — мастерские «Простых вещей», арт-студия «Перспектив», коворкинг и зона для занятий ребят с особенностями и проведения йоги, танцев и других спортивных мастер-классов.
Подорожание проезда
В городе повысят оплату за проезд на общественном транспорте. Так, поездка в автобусе в новом году обойдется пассажирам в 60 рублей (такой же будет цена и на разовые поездки для туристов), а один жетон для поездки в метро — в 65 рублей. При использовании «Подорожника» в наземном транспорте придется заплатить 40 рублей за поездку, а в метрополитене — 45 рублей.
Но есть и хорошие новости: в начале апреля в городе введут тариф «60 минут», который позволяет во время второй пересадки на маршруте наземного транспорта заплатить 10 рублей, а третью и последующую — сделать бесплатно.
Запуск гастрономического пространства в Гостином дворе
Весной в Большом Гостином дворе откроется гастрономическое пространство «Горожане». Как ранее команда CitiZen, занимающаяся проектом, сообщила «Собака.ru», на первом этаже разместится фуд-холл из 22 киосков, а на втором — 6 ресторанов, галерея-балкон с посадкой с видом на улицу Ломоносова. Интерьером занимается дизайнерское бюро Юны Мегре Megre Interiors (оформляло заведения Food Park, «Мари Vanna» в Петербурге).
Открытие Биржевого моста для пешеходов и водителей
Капитальный ремонт Биржевого моста проводится впервые за 60 лет. Осенью 2021 года движение по Биржевому мосту закрыли не только для транспорта, но и для пешеходов. Но уже в октябре 2022-го город возобновит его. Сами работы по восстановлению моста продлятся до весны 2023 года включительно.
Благоустройство набережной Невы у моста Бетанкура
В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» в 2022-м благоустроят набережную Малой Невы возле моста Бетанкура. Вдоль береговой линии появятся беседки в виде портовых контейнеров, площадки для рыбалки, вращающиеся лежаки и многое другое. Покрытие для дорожек будет предусмотрено для движения людей с инвалидностью. Сам проект разработало бюро «Нескучный сад».
Возобновление фестивалей
На 2022-й перенесли множество крутых мероприятий: например, фестиваль музыки и визуальных искусств Flow Festival. Теперь он пройдет с 12 по 14 августа в Хельсинки. Организаторы пообещали устроить масштабную вечеринку по случаю долгожданной встречи: в течение трех дней они приглашают посетителей порадоваться музыкальным и гастрономическим открытиям вместе. Также летом пройдут Gamma и Present Perfect Festival. Как мы уже сообщали ранее, формат мероприятий не изменится.
Возвращение Венеры Коломенской в сквер Дровяного переулка
В сквере Дровяного переулка в Коломне на протяжении 30 лет стояла безымянная статуя женщины в длинном платье. Все это время она неоднократно подвергалась вандализму. В один момент ее единогласно выбрали символом исторического района, а за схожесть с древнегреческой скульптурой назвали Венерой Коломенской. В 2021-м власти решили уничтожить статую. Но участники сообщества «Добрососедство Коломны» совершили большое дело: они не только нашли автора местной достопримечательности исторического района, но и решили отреставрировать. Изначально активисты планировали закончить работы до конца 2021 года, но до наступления холодов не успели.
Как сообщили «Собака.ru» жители Коломны, сейчас реставратор завершает работу, и уже весной в 2022-м скульптура Венеры Коломенской вернется обратно, но уже в благоустроенный в сквер.
Сокращение автобусных маршрутов
В 2022-м власти Петербурга сократят коммерческие маршруты и число общественных автобусных маршрутов — с 651 до 472 — это позволит избавиться от дублирования. Кроме того, автобусы заменят на новые — доступные для маломобильных пассажиров и оснащенные оборудованием для зарядки устройств. Всего в 2022-м заработают 457 «социальных» автобусных маршрутов.
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