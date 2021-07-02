В Большом Гостином дворе открывается фуд-холл «Горожане» на 1800 кв.м. Чем проект будет отличаться от остальных?

В части Гостиного двора по Ломоносовской линии скоро появится фуд-холл «Горожане» на 1800 кв. м — сейчас внешнюю часть первого этажа украшают постеры главных энтузиастов России: от Екатерины II до Павла Дуров. Команда CitiZen — компании, которая занимается этим гастрономическим кластером, — рассказала «Собака.ru» о том, как к осени там начнут появляться два десятка киосков от гастрономических энтузиастов, шесть ресторанов и большая галерея-балкон.
Каким будет будущий фуд-спейс?
На первом этаже мы планируем фуд-холл, который позиционируется как пространство энтузиастов — маленьких проектов, пока мало где представленных, или концепций, которых еще вообще нигде нет. Хочется, чтобы находясь в «Горожанах» не было ощущения, что ты в Eat Market или City food. У нас будет раклет, португальская кухня, уйгурский киоск с китайской кухней города Ланьчжоу (провинция Ганьсу). Конечно, мы возьмем какое-то количество и известных игроков, но вообще акцент на тех, кто считает себя энтузиастом. Всего предполагается 22 киоска, а найти 22 уникальных продукта – невозможно, но мы стремимся.
На втором этаже планируем пространство с 6 помещениями, связанными единим коридором. В каждом из 6 пространств разместится по ресторану по 120-150 метров – у каждого своя посадка и свой сервис. Также предполагается уличная зона – балкон второго этажа, это большая галерея-балкон тоже с посадкой, которая смотрит на улицу Ломоносова. У нас еще нет подписанных резидентов, пока ведем переговоры: мы выбрали около 20 ресторанных групп, с которыми хотелось бы что-то сделать. Пока смотрим конфигурацию, у кого какие идеи.
-
Балкон на 2-м этаже
Как проект «Горожане» будет выглядеть внутри?
Сейчас мы делаем глобальный ремонт. Интерьер нам разрабатывает дизайнерское бюро Юны Мегре Megre Interiors, которое занималось рестораном Sartoria Lamberti в Москве, а в Петербурге «Food Park», «Мари Vanna» и бывшей «Белкой» на Рыбацкой. «Горожане» — это единственное настолько масштабное гастрономическое пространство на границе Золотого треугольника (прим. ред.: это зона, расположенная между Адмиралтейской и Дворцовой набережными, а также между Гороховой улицей и Фонтанкой). Мы находимся в историческом здании 18 века, которое охраняется государством, что нас и отличает от больших фуд-холлов во всех торговых центрах. Важно сохранить память места, подлинность и настроение.
Кто всем этим занимается?
Компания CitiZen — это проект сообщества урбанистов-практиков и предпринимателей. Мы недавно подготовили проект редевелопмента крупнейшего дворца культуры советского Ленинграда — ДК Кирова. Открывать сетевые рестораны «Гинза» мы не планируем.
В чем идея названия?
Мы хотим настраивать наше движение так, чтобы формировать вокруг горожан разные сообщества: владельцев собак, велосипедистов, активистов и так далее – отсюда название. Для горожан важна тема городского наследия и краеведения, поэтому у нас на территории будет организован спот для встречи экскурсионных групп, и мы сами планируем спродюсировать несколько экскурсий. Первые из них запустятся в августе – это будет прогулка по торговым дворам дореволюционного Петербурга (Апраксин, Никольские и так далее).
Постеры, которые висят сейчас на окнах по Ломоносовской линии, кстати, отражают нашу идею. Во всех фуд-холлах все одинаково, уходит дух энтузиазма. Мы хотим донести идею, что маленькие точки могут быть двигателями для поиска новых идей и продуктов, через что-то понятное всем. Вот и собрали энтузиастов от Екатерины II и Льва Голицына до Павла Дурова – это иллюстрирует наш подход к поиску резидентов и смыслам, которые мы хотим сформировать на первом этаже.
Гостиный двор – это место, которое только ожидает обновление! Но то, что уже есть сдвиг – только что ребята из «Цифербурга» открыли двор – это очень хорошо. Надеемся, что мы сможем достичь синергии с ними.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.