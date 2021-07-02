В Большом Гостином дворе открывается фуд-холл «Горожане» на 1800 кв.м. Чем проект будет отличаться от остальных?

Каким будет будущий фуд-спейс?

На первом этаже мы планируем фуд-холл, который позиционируется как пространство энтузиастов — маленьких проектов, пока мало где представленных, или концепций, которых еще вообще нигде нет. Хочется, чтобы находясь в «Горожанах» не было ощущения, что ты в Eat Market или City food. У нас будет раклет, португальская кухня, уйгурский киоск с китайской кухней города Ланьчжоу (провинция Ганьсу). Конечно, мы возьмем какое-то количество и известных игроков, но вообще акцент на тех, кто считает себя энтузиастом. Всего предполагается 22 киоска, а найти 22 уникальных продукта – невозможно, но мы стремимся.

На втором этаже планируем пространство с 6 помещениями, связанными единим коридором. В каждом из 6 пространств разместится по ресторану по 120-150 метров – у каждого своя посадка и свой сервис. Также предполагается уличная зона – балкон второго этажа, это большая галерея-балкон тоже с посадкой, которая смотрит на улицу Ломоносова. У нас еще нет подписанных резидентов, пока ведем переговоры: мы выбрали около 20 ресторанных групп, с которыми хотелось бы что-то сделать. Пока смотрим конфигурацию, у кого какие идеи.