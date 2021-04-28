Flow Festival в 2021 году не состоится. Его перенесли на 2022-й и уже приступили к подготовке

«Мы внимательно следили за развитием ситуации с коронавирусом и параллельно строили планы на этот год. К сожалению, неопределенность в фестивальной среде сохраняется. Нам остается только принять тот факт, что этим летом просто невозможно организовать международное музыкальное событие. Тоска по фестивалям переполняет, поэтому мы приняли решение сконцентрировать усилия на организации Flow 2022 и уже приступили к подготовке события», — говорят организаторы фестиваля.

Следующий Flow Festival пройдет с 12 по 14 августа 2022 года в Хельсинки. Организаторы обещают устроить «большой праздник по случаю долгожданной встречи» и надеются увидеть на нем россиян, чтобы «в течение трех летних вечеров радоваться великолепной музыке, делать гастрономические открытия и вдохновляться искусством во многих его проявлениях. «Впечатляющий лайн-ап» будет анонсирован, как только подтвердят программу.

Билеты на Flow Festival 2020 и 2021 будут действительны для фестиваля в 2022 году. Чтобы посетить предстоящее событие, не придется предпринимать каких-либо дополнительных действий. «Мы хотим выразить огромную благодарность всем тем, кто поддержал Flow, сохранив билеты на фестиваль, и надеемся, что вы поддержите нас и в этот раз. Если вы хотите вернуть билет и получить возврат, это возможно за вычетом сервисного сбора билетного оператора. Благодарим за понимание и с нетерпением ждем лета 2022, когда вместе с вами сможем пережить незабываемый фестивальный уикенд!» — отмечают организаторы.

Напомним, в 2020 году фестиваль музыки и визуальных искусств Flow также не состоялся. С момента объявления лайн-апа, который совпал с началом пандемии коронавируса, организаторы следили за развитием ситуации с COVID-19 и оценками экспертов, рассчитывая, что положение нормализуется. Однако фестиваль все-таки пришлось отменить.