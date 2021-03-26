Между «Севкабель Портом» и К-30 запускается первый в Петербурге благотворительный кластер «Нормальное место». Рассказываем, каким он будет

Мастерские «Простые вещи», фонд «Перспективы», анимационная студия «Да», инклюзивное кафе «Огурцы» и сеть магазинов «Спасибо!» при поддержке «Севкабель Порта» объединились, чтобы создать пространство осознанного потребления, благотворительности, культуры и творчества — два этажа и больше двух тысяч квадратных метров на продолжении уже полюбившейся всем набережной Финского залива. «Собака.ru» первая рассказывает о новом общественном пространстве, в котором место найдется каждому. Сейчас средства на ремонт собирают краудфандингом, а открытие назначено уже на середину этого лета.
Что это будет за пространство?
Полина Васильева
Руководительница проекта
«Благодаря поддержке группы компаний «Севкабель» и их партнеров мы откроемся в очень красивом месте на берегу Финского залива, рядом с основными площадками «Севкабель Порта» – в старой части завода по адресу Кожевенная линия, 34. Попасть в кластер можно будет тремя путями: по Кожевенной, через двор от входа на каток и по пешеходной набережной, которая продолжает знаменитый променад, где все так любят фотографироваться.
Над входом будет висеть большая надпись «Только для всех». Мы хотим, чтобы у нас было комфортно абсолютно любому жителю Петербурга. В нашем распоряжении — безымянный переулок, который мы хотим назвать Нормальным. Он будет пешеходным — с лавочками, столами и фонариками.
На первом этаже будут располагаться основные активности — магазины «Спасибо!» и продукции социальных проектов, кафе «Огурцы», кофе-точка, детская зона, галерея особого искусства. Там не будет перегородок, а в общей зоне появятся места для отдыха.
На второй этаж можно будет подняться по лестнице или на лифте. Там развернутся мастерские «Простых вещей», арт-студия «Перспектив» и коворкинг, который можно будет быстро перестраивать в конференц-зал для проведения лекций и кинопоказов. Также появится зона двигательной активности для занятий ребят с особенностями, а также разнообразных йога-тренингов, танцев или спорта.
Разумеется, все пространство будет доступно для любых людей — в том числе с инвалидностью. Проект для нас сделал на волонтерских началах архитектор Сергей Белан. Это здание 1900-х годов, бывшая фабрика, она не в лучшем состоянии, нам предстоит очень много работы. Надеемся закончить ремонт к середине лета — будем спешить, чтобы захватить сезон. Управляющая компания взяла на себя часть работ — в основном в общих зонах. Также нам помогает IKEA, они полностью обеспечили мебелью второй этаж.
У нас можно арендовать пространство и таким образом поддержать кластер. Также мы продолжаем искать партнеров среди социальных проектов».
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Так пространство выглядит сейчас
Как появилась идея проекта?
Даниил Александров
Соучредитель проекта «Нормальное место», организатор фестиваля «День Тома Сойера», на котором волонтеры восстанавливают старые детские площадки
«Идея родилась еще в 2019 году, когда мы собрались после «Дня Тома Сойера» — «Простые вещи» тогда участвовали в нашем мероприятии. Мы обсудили, что было бы здорово продолжать сотрудничество — например, провести общий для всех городских благотворительных инициатив фестиваль. Объединившись, мы бы усилили эффект. Начали обсуждать и вскоре решили — а почему бы не сделать сразу целый кластер? Чтобы получился кумулятивный эффект, синергия — а это больше внимания, больше пиара, больше информирования о проблеме и больше фандрайзинга. Одновременно с этим, объединение могло бы дать нам экономическую устойчивость — чтобы каждый отдельный проект чувствовал себя более уверенно в финансовом смысле, что очень важно для социального сектора. Решили привлечь в партнеры коммерческие проекты — мы бы помогали бизнесу с пиаром и привлечением людей, а он позволял нам экономить на издержках».
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Визуализация
Идейное наполнение
Мария Грекова
Соосновательница проекта «Нормальное место», создательница инклюзивных мастерских «Простые вещи» и кафе «Огурцы», в котором работают люди с особенностями
«Наши мастерские ежегодно открывают новый проект, чтобы вместить больше особых ребят. Переезжать из ста квадратов в триста — конечно, здорово, но вскоре нам и там станет тесно. Мы решили подойти к вопросу более системно: взять сразу большую площадь и организовать там полный цикл — открыть и магазин, и кафе, и мастерские, и разместить рядом были другие НКО. Чтобы мы говорили не только о людях с ментальными расстройствами, а о разнообразии в целом. У кого-то одни проблемы, у кого-то другие — какая разница? Мы решили делать пространство для человека. Место будет максимально симпатичным, чтобы говорить с городом о благотворительности нормальным языком: не через жалость, а через возможность приятно провести время. Да, внутри пространства будет сто человек с инвалидностью, но мы бы хотели это нормализовать — чтобы люди вообще перестали думать о том, есть ли у кого-то из окружающих особенности.
Объединение поможет усилить каждый из проектов-участников и позволит постоянно коллаборировать между собой. Конечно, это и экономия: у нас будут одни на всех кухня, офис, территория для общих событий.
К тому же, «Нормальное место» станет объединением потрясающих экспертов-практиков. Можно сходить на стажировку в разные социальные проекты и получить полную картину того, как заниматься благотворительностью — в этом у кластера есть дополнительная ценность. Мы хотим поддерживать развитие социального предпринимательства в Петербурге и помогать другим проектам».
Кто будет резидентами проекта и что в кластере найдут для себя горожане?
Наталья Галечьян
Директор сети благотворительных магазинов «Спасибо!»
«У нас будет площадь в 450 квадратных метров. Помимо нашего основного формата — магазина одежды — в «Нормальном месте» мы сделаем бесплатный магазин для всех. Вещи там можно будет взять просто так или за донейшен любого размера — он пойдет в пользу кластера. Мы и так раздаем одежду нуждающимся — многодетным семьям, бездомным, людям с инвалидностью. Но теперь получить ее сможет кто угодно — это уникальный для нас формат, первый такой опыт. Мы думаем, что вещей вокруг нас так много, что они должны быть доступны абсолютно всем — странно, что до сих пор кто-то не может позволить себе одеться на зиму. Также сделаем детскую зону и детский магазин, барахолку с интересными необычными вещами, будем продавать ткани, фурнитуру, книги, пластинки и даже театральные костюмы. Центром пространства станет шоу-рум с продукцией социальных мастерских — сначала Петербурга, а потом и всей России».
Мария Грекова
Соосновательница проекта «Нормальное место», создательница инклюзивных мастерских «Простые вещи» и кафе «Огурцы»
«В кластере откроется новое кафе «Огурцы» — в два раза больше того, что уже работает на Фонтанке. Сытная и вкусная веганская еда, как всегда отличный кофе, доставка и люди с особенностями среди сотрудников. Думаем развивать направления заготовок (и продавать их тут же) и кейтерингов.
На втором этаже основное пространство в 500 квадратных метров займут новые мастерские «Простых вещей»: керамическая, швейная и графическая, кулинарная. Тут же начнет работу мини-типография. В результате количество рабочих мест для особых мастеров удастся увеличить с 50 до 120. Рядом откроется обновленная столярная мастерская. В первой половине дня там будут работать особые ребята, а по вечерам — проходить коммерческие мастер-классы для всего города. Мы надеемся благодаря увеличению масштабов выйти на самоокупаемость.
Также есть идея интегрировать наших ребят в окружающую среду. В Севкабель Порту множество коммерческих арендаторов, и люди с особенностями могли бы работать в них. Мы можем поддерживать команды, которые берут их на работу, и сопровождать мастеров. А в результате освободятся места в мастерских — и мы обеспечим занятость еще большему количеству людей».
Екатерина Таранченко
Директор АНО «Перспективы»
«Арт-студия «Перспектив» — художественное пространство, основанное в 2001 году при психоневрологическом интернате №3 в Старом Петергофе. Площадка в кластере станет не просто местом для работы вне стен интерната, но полноценным культурным центром: здесь будут проходить выставки и станет доступным архив студии «Перспектив», насчитывающий более 3000 произведений. Наши ребята уже успели стать профессиональными художниками — их работы берут в музеи и на выставки. Теперь они смогут работать в открытой среде — часть времени пространство будет общедоступным. Также у нас будут проходить семинары и лекции об искусстве. Надеемся, у нас получится договориться с хостелом или гостиницей, чтобы несколько дней в неделю они могли оставаться ночевать в городе — все-таки в Петергофский интернат ехать довольно долго. К жизни в социуме они вполне готовы».
Ирина Соколова
Директор анимационной студии «Да»
«У нас две задачи. Первая — открыть медиакласс, в котором мы будем проводить обучение дизайну, 3D-моделированию, компьютерной грамотности. Таким образом мы даем возможность людям с особыми потребностями и нуждающимся осваивать новую профессию. Все это, конечно, будет бесплатно. Когда наши ученики вырастут профессионально, возможно, будем часть времени работать с ними над медиапроектами как обычная студия дизайна.
Вторая задача — делать свой вклад в создание в кластере интересной культурной жизни. Мы организуем выставки, лекции, мастер-классы. Первое наше мероприятие в этом месте — фестиваль «Прямое включение» 19-20 июня. Частично он пройдет на площадке «Севкабель Порт», а частично, мы надеемся, уже на территории нового кластера. Мы бы хотели своим примером показывать, что благотворительные организации не только занимаются помощью нуждающимся, но и делают живые, актуальные культурные проекты».
Алексей Онацко
Куратор проекта «Севкабель Порт»
«Мы поспособствовали тому, чтобы по соседству с нами появился такой проект — были медиаторами между собственниками Кожевенной 34 и командой «Нормального места». Объясняли собственникам, почему это важно, говорили, что подобный проект уникален не только для России, но и для мира. Я уверен, что его открытие поможет всему пространству в целом. Движение к доступности и разнообразию — это обязательная часть развития современного города. Мы будем вместе с ребятами проводить совместные фестивали и другие события. На «Севкабель Порт», уверен, это повлияет только положительно».
Поддержать проект можно здесь.
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