Между «Севкабель Портом» и К-30 запускается первый в Петербурге благотворительный кластер «Нормальное место». Рассказываем, каким он будет

«Благодаря поддержке группы компаний «Севкабель» и их партнеров мы откроемся в очень красивом месте на берегу Финского залива, рядом с основными площадками «Севкабель Порта» – в старой части завода по адресу Кожевенная линия, 34. Попасть в кластер можно будет тремя путями: по Кожевенной, через двор от входа на каток и по пешеходной набережной, которая продолжает знаменитый променад, где все так любят фотографироваться.

Над входом будет висеть большая надпись «Только для всех». Мы хотим, чтобы у нас было комфортно абсолютно любому жителю Петербурга. В нашем распоряжении — безымянный переулок, который мы хотим назвать Нормальным. Он будет пешеходным — с лавочками, столами и фонариками.

На первом этаже будут располагаться основные активности — магазины «Спасибо!» и продукции социальных проектов, кафе «Огурцы», кофе-точка, детская зона, галерея особого искусства. Там не будет перегородок, а в общей зоне появятся места для отдыха.

На второй этаж можно будет подняться по лестнице или на лифте. Там развернутся мастерские «Простых вещей», арт-студия «Перспектив» и коворкинг, который можно будет быстро перестраивать в конференц-зал для проведения лекций и кинопоказов. Также появится зона двигательной активности для занятий ребят с особенностями, а также разнообразных йога-тренингов, танцев или спорта.

Разумеется, все пространство будет доступно для любых людей — в том числе с инвалидностью. Проект для нас сделал на волонтерских началах архитектор Сергей Белан. Это здание 1900-х годов, бывшая фабрика, она не в лучшем состоянии, нам предстоит очень много работы. Надеемся закончить ремонт к середине лета — будем спешить, чтобы захватить сезон. Управляющая компания взяла на себя часть работ — в основном в общих зонах. Также нам помогает IKEA, они полностью обеспечили мебелью второй этаж.

У нас можно арендовать пространство и таким образом поддержать кластер. Также мы продолжаем искать партнеров среди социальных проектов».