Объявлены даты проведения фестиваля Gamma в 2021 году

«Для нас единство — важная миссия фестиваля. Мы считаем, что только объединяясь, вдохновляя друг друга и создавая новое вместе, мы можем двигаться вперед с позитивом и ясным смыслом, преодолевая препятствия, которые жизнь создает на нашем пути. Пусть в новом году двигаться по этому пути будет еще интереснее, во всяком случае, мы постараемся сделать его увлекательным путешествием для всех нас», — говорят организаторы.

Напомним, ранее команда Roots United также объявила даты проведения и старт продаж билетов на Present Perfect Festival в 2021 году.