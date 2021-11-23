В Смольном объявили о повышении цен на проезд в Петербурге. Метро — 65 рублей, автобусы — по 60

Разовый проезд в метро будет стоить 65 рублей, в автобусе — 60. Отмечается, что столько будет стоить «гостевой» тариф на разовые поездки для туристов, в первую очередь.

Проезд по «Подорожнику» также подорожает. Он увеличится на 4 рубля и будет составлять 45 рублей на поездки в метро и 40 рублей в наземном транспорте.

«При этом с 1 апреля 2022 в рамках первого этапа новой модели транспортного обслуживания планируется ввести пересадочный тариф «60 минут», по которому стоимость первой поездки на социальном маршруте наземного транспорта составит 40 рублей, второй — 10 рублей, а третья и последующие будут для пассажира бесплатными», — рассказали в пресс-службе Смольного.

У тех людей, у кого есть Единая карта петербуржца проезд наоборот подешевеет. «Оплата уменьшится на 4 рубля или 10,2% по сравнению с ценами 2021 года и составит 35 рублей. При использовании мобильных устройств для оплаты проезда стоимость поездки составит 31 рубль. Это на 2 рубля или 6% меньше, чем в этом году», — говорится в сообщении Смольного.

Также в правительстве города добавили, что с 1 апреля на некоторых маршрутах отменят участковый и километровый тарифы. Единый городской тариф составит 60 рублей за поездку по «гостевому» тарифу и 40 рублей по билету «Подорожник». По словам чиновников, это поможет жителям пригородов, таких как Петергоф, Ломоносов и Зеленогорск, экономить на поездках в Петербург.