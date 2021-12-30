Петербург с 2022 года перестанет быть вторым крупнейшим городом России

Территория Саратова с 1 января 2022 года вырастет почти в пять раз — до 2 100 квадратных километров, так как в состав городского округа вошел пригородный Саратовский муниципальный район. Таким образом город, в котором проживают около 900 тысяч жителей, станет по площади больше Петербурга и займет второе место в рейтинге после Москвы.

«Российская газета» напоминает, что город на Волге начали расширять еще в прошлом году, когда были присоединены два соседних сельских муниципальных образования: Багаевское и Красный Текстильщик. Как объясняют в администрации Саратова, расширение городу нужно для развития, а также получения преимущества при участии в федеральных программах.

«Границы между Саратовом и пригородом стерты давно: горожане ездят в деревни на дачи, а сельчане — в областной центр на работу, учебу, в магазины. Развивать эти территории вместе куда логичней, ведь, по сути, у нас единая инфраструктура», — отметил глава города Михаил Исаев.

По данным председателя областного отделения Союза архитекторов России и бывшего главного архитектора Саратова Владимира Вирича, в дальнейшем планируется включить в агломерацию еще ряд территорий, в том числе город Энгельс на соседнем левом берегу Волги. «Каждому муниципалитету, прежде чем принять какое-то решение, нужно согласовать его с другими связанными с ним территориями. В этом плане территориальное расширение Саратова должно сыграть положительную роль», — отметил он.