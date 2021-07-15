Фестиваль Present Perfect перенесли на 2022 год

Также уже известны новые даты проведения фестиваля — с 29 по 31 июля 2022 года. По словам организаторов, PPF'22 сохранит трехдневный формат и лайн-ап — все ранее заявленные артисты выступят на фестивале в следующем году.

«Находясь в условии органичений, руководствуясь здравым смыслом, держа в уме ряд импульсивных решений администрации Петербурга, а также с целью сохранения самого фестиваля, который, как нам верится, небезраличен многим из вас, мы приняли решение перенести Present Perfect Festival на 2022 год. В данной ситуации это единственное верное решение, которое оставляет нам надежду на воссоединение в следующем году», — сообщили они.

Все купленные билеты на Present Perfect Festival 2020 и 2021 будут действительны в следующем году.