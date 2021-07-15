Фестиваль Present Perfect перенесли на 2022 год

Фестиваль электронной музыки и современного искусства Present Perfect Festival должен был пройти в седьмой раз этим летом, однако его перенесли на 2022 год. Об этом рассказали «Собака.ru» организаторы мероприятия.
Также уже известны новые даты проведения фестиваля — с 29 по 31 июля 2022 года. По словам организаторов, PPF'22 сохранит трехдневный формат и лайн-ап — все ранее заявленные артисты выступят на фестивале в следующем году.
«Находясь в условии органичений, руководствуясь здравым смыслом, держа в уме ряд импульсивных решений администрации Петербурга, а также с целью сохранения самого фестиваля, который, как нам верится, небезраличен многим из вас, мы приняли решение перенести Present Perfect Festival на 2022 год. В данной ситуации это единственное верное решение, которое оставляет нам надежду на воссоединение в следующем году», — сообщили они.
Все купленные билеты на Present Perfect Festival 2020 и 2021 будут действительны в следующем году.
Напомним, концепцией фестиваля в этом году были междисциплинарные коллаборации. Так, лайв электронного музыканта Nocow пройдет в сопровождении танцевальной постановки от хореографа Владимира Варнавы, а группа «Самое большое простое число» даст электронный концерт и покажет шоу «Кристалл», продуманное командой PPF до мелочей.
В 2020 году Present Perfect Festival был отменен из-за коронавируса. Вместо него в пространстве «К-30» на Васильевском острове прошел трехдневный Present is Perfect — с выступлениями Shortparis, Nina Kraviz и Mujuice.
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