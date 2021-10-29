Количество автобусных маршрутов в Петербурге сократится на четверть в 2022 году

На сегодняшний день в Петербурге курсируют 603 автобусных маршрута — 381 «социальный» и 222 коммерческих. В рамках транспортной реформы планируется полностью избавиться от «маршруток» — таким образом, общее число маршрутов общественного транспорта сократится на 146 (24%). Всего в 2022 году в Петербурге будут работать 457 «социальных» автобусных маршрута.

Как пишет «Интерфакс», коммерческие маршруты будут закрыты в три этапа — с 1 апреля, 1 июня и 15 июля 2022 года. Параллельно им на смену выйдут «социальные маршруты». На напряженных направлениях количество общественного транспорта будет увеличено, а интервалы уменьшены. В результате в городе появятся 92 новых маршрута — и вот какие именно.

Также уменьшится общая протяженность маршрутов общественного транспорта в Петербурге. «В большинстве случаев «коммерческие» трассы полностью или почти полностью дублировали «социальные» автобусы. В 2022 году такое дублирование исчезнет, но все межрайонные и внутрирайонные транспортные связи сохранятся», — объяснили в Комитете по транспорту.

Транспортная реформа Петербурга предполагает отказ от «маршруток» и переход на социальные тарифы, включая льготный проезд. Ранее торги на право обслуживания 347 автобусных маршрутов до 2028 года выиграли четыре частные компании: петербургские ООО «Вест-Сервис» (входит в холдинг «Питеравто» — 167 маршрутов, АО «Третий парк» — 113 маршрутов, ООО «Такси» — 11 маршрутов, а также московское ООО «Домтрансавто» — 56 маршрутов.

Согласно транспортной реформе, к 2022 году Петербург получит почти 3 тысячи новых автобусов, которые и заменят собой «маршрутки». Автобусы будут доступными для маломобильных групп населения, оснащены бортовым оборудованием, позволяющим пассажирам заряжать мобильные устройства, производить оплачивать проезд и получать необходимую информацию. Единый цвет транспорта выбран горожанами — лазурный.