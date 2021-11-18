Сколько уголовных дел о подделке COVID-документов заведено в Петербурге и Ленобласти? Рассказали в МВД

На сегодняшний день в Петербурге и Ленинградской области расследуют 51 уголовное дело по факту подделки сертификатов о вакцинации от коронавируса или справок о результатах ПЦР-тестов. Все дела были возбуждены в 2020 и 2021 годах, в суд пока не направлено ни одно из них. Такую статистику привели в МВД.
«В настоящее время все уголовные дела находятся в производстве дознавателей и следователей, по ним проводится комплекс следственных действий», — сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС по региону. В ведомстве напомнили, что по статье 327 УК РФ «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков» виновным грозит ограничение свободы, принудительные работы сроком до двух лет либо лишение свободы на тот же период.
Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обрели статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. Пенсионеры, у которых нет аккаунта на «Госуслугах», получат бумажные QR-коды.
С 8 ноября в Петербурге началась обычная рабочая неделя, локдаун, введенный в городе в целях предотвращения распространения коронавируса, власти решили не продлевать. Рассказываем обо всех противоэпидемических мерах на сегодняшний день. Кроме того, в России готовят законопроекты о QR-кодах в транспорте, кафе и магазинах. Решения о введении системы и деталях их использования будут принимать в каждом регионе самостоятельно. Подобная мера рассматривается как экстренная на фоне ухудшения ситуации с COVID-19.
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