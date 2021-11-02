Комздрав Петербурга не видит позитивной динамики по COVID-19

«Позитивной динамики мы не наблюдаем. Число пациентов, информация о которых передается в федеральный регистр заболевших, по сравнению с неделей ранее возрастает», — заявил Лисовец.

Он также отметил, что ресурсы для оказания помощи в Петербурге есть. В городе свободны 15% коечного фонда. При необходимости количество коек будут наращивать.

В Петербурге выявили 714 870 случаев заражения коронавирусом. Город по этому показателю занимает второе место после Москвы. Выздоровел 647 001 человек, умерли 24 048. За последние сутки в городе выявили 3 066 случаев заражения.

Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.

Однокомпонентная вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» будет применяться только для ревакцинации петербуржцев. Об этом заявили в городском Комитете по здравоохранению.

Доля россиян, которые заболели коронавирусом после полного цикла вакцинации, составляет 2-5%. Такие данные привела глава Роспотребнадзора и главный санитарный врач страны Анна Попова.