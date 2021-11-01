«В Российской Федерации [доля] заболевающих после полностью завершенной вакцинации [составляет] от 2% до 5%, не больше. Это очень хороший показатель для вакцины», — заявила Попова. При этом глава Роспотребнадзора подчеркнула: привитые россияне практически не попадают в больницы с тяжелым течением заболевания. «Вакцина защищает от тяжелого течения и печального исхода, это надо понимать, это надо знать», — отметила она.

По словам Поповой, повторно заболевают коронавирусом уже после перенесенного заболевания около 0,25% человек. «Вопрос повторно заражающихся переболевших, он дискутируется, но здесь ответ совершенно очевиден — у нас заболевает не более четверти процента от числа уже переболевших», — сказала она.

Также главный санитарный врач страны считает, что ждать немедленного эффекта от принятых ограничительных мер не стоит — для этого нужно время. «Я бы хотела обратить внимание еще и на то, что эффект от принятых уже мер не наступит немедленно, для этого нужно время, не меньше одной инкубации, скорее всего, понадобится большее время», — резюмировала она.

Напомним, ранее в поликлинике №17 Красногвардейского района Петербурга подсчитали процент заболевших коронавирусом, несмотря на вакцинацию. Только в данном медучреждении таких 3% — все переносят заболевание в легкой форме.