UPD: Книжным магазинам Петербурга запретили работать в период локдауна

За несколько часов до этого представители «Подписных изданий» заявили, что они смогут работать в период локдауна. По этому поводу они консультировались с центром поддержки предпринимательства.

UPD: Из методической памятки, которую издал Смольный, убрали пункт о канцелярских товарах. Тогда власти разъясняли, что книжные магазины смогут продолжить работу, если доля непериодических печатных изданий и канцелярских товаров в ассортименте будет превышать 30% (обновлено 17:40 29 октября).

Также в методичке расширили список непродовольственных товаров первой необходимости. В него вошли: цветы, автомобильные запасные части, очки и контактные линзы, непериодические печатные издания. Из этого следует, что работу смогут продолжить цветочные, магазины автозапчастей, магазины оптики, книжные магазины.

Напомним, Смольный дал разъяснения по правилам работы точек общепита во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. Любые заведения, в том числе рестораны на фуд-кортах, смогут работать на доставку и навынос. Им запретили размещать посетителей в общем зале обслуживания.

Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун.