В Смольном дали разъяснения по работе общепита во время локдауна. Заведения будут выдавать заказы навынос и пускать посетителей в туалет

Согласно документу, расположенные в гостиницах и хостелах точки общепита смогут работать во время нерабочих дней с 06:00 до 23:00 часов. Однако они смогут обслуживать только постояльцев.

Любые заведения, в том числе рестораны на фуд-кортах, смогут работать на доставку и навынос. Им запретили размещать посетителей в общем зале обслуживания.

«Пекарни и иные заведения общественного питания могут работать как розничный магазин навынос, запретив посадку посетителей в зале магазина (цикл «заказ» — «оплата» — «получение»). Посетители могут посещать туалетную комнату», — говорится в методичке.

Также в рекомендациях прописали, что работу продолжат столовые при предприятиях и рестораны на вокзалах и в аэропорту.

Напомним, губернатор Петербурга Александр Беглов ввел новые ограничения по противодействию распространению коронавирусной инфекции. Они вступают в силу с 8 ноября. Рассказываем, что изменится.

Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун.