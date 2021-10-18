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«Лучше по QR-кодам вход куда-то, чем ограничительные меры»: Смольный — о введении новых запретов по COVID-19

Введение в городе QR-кодов является более мягкой мерой по сдерживанию коронавируса, чем новые ограничения. Такое мнение высказал глава Комитета по промышленной политике Кирилл Соловейчик.

Фото: Shutterstock.com

 

«Лучше по QR-кодам вход куда-то, чем ограничительные меры. Будем маневрировать, будем смотреть. Сейчас ситуация спокойно воспринимается, а на самом деле она неспокойная. Моя задача — не допустить локдауна», — заявил Соловейчик.

Напомним, правительство Петербурга планирует усилить коронавирусные ограничения на фоне роста заболеваемости. Власти хотят последовать примеру соседних регионов и запретить посещение определенных мест тем, у кого нет QR-кода о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или справки о недавно перенесенном заболевании.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 8 миллионов, в Москве — 1 миллион 726 тысяч, в Петербурге — 666 тысяч, в мире — 240 миллионов человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и  «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.

Власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. Они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге введут обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан

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