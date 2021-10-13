Смольный готовится к ужесточению коронавирусных ограничений в Петербурге

Источник «Фонтанки» сообщает, что новую версию коронавирусного 121-го постановления могут представить на следующей неделе. Предполагается, что без QR-кода нельзя будет посетить конгрессно-выставочные, культурные и спортивные и иные мероприятия с числом участников от 75 человек. Подобная мера может коснуться и музеи, театры и госучреждений.

Вход в рестораны и салоны красоты по QR-кодам пока не планируется. Окончательные решения по данному вопросу еще не приняли. Все будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

Напомним, власти Карелии вводят с 15 октября систему QR-коды для посещения общественных мест и массовых мероприятий. Новые правила будут касаться кафе, музеев, кинотеатров, фитнес-центров и бассейнов.

Также губернатор Александр Беглов назвал темпы вакцинации от коронавируса в Петербурге недопустимо низкими. Он призвал горожан привиться — особенно старшего поколения.