«Сегодня мы наблюдаем положительную динамику снижения заболеваемости. Это позволяет поэтапно переводить стационары в штатный режим работы. Осенью медики ожидают новую волну заболевания. Самое надежное оружие против вируса – вакцинация и коллективный иммунитет. Призываю всех, кто еще не вакцинировался, сделать прививку. В городе для этого есть вся инфраструктура и запас вакцины», — заявил Беглов.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 6 миллионов 557 тысяч, в Москве — 1 миллион 537 тысяч, в Петербурге — 553 тысячи, в мире — 205 миллионов человек. Второй день подряд в стране регистрируют рекорды по суточной смертности от COVID-19.

В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область. В Петербурге также ввели обязательную вакцинацию — до 1 октября необходимо привить 80% сотрудников сферы услуг, чиновников и госпредприятий. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.