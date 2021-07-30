Стало известно, когда фуд-корты Петербурга смогут возобновить работу

Условия открытия фуд-кортов и островков в торговых центрах обсуждались представителями бизнеса, городской власти и Роспотребнадзора, сообщает пресс-служба Смольного.

Для возвращения к работе необходимо соблюдать определенные условия.

Как сообщает «78.ru», фуд-корты и фуд-плейсы смогут возобновить работу при актуализации стандарта безопасной деятельности, наличия раздельных входа и выхода для посетителей, ограничения посещаемости — одновременно могут находиться не более одного человека на 4 кв. метра.

Также следует вести подсчет посетителей, обеспечить социальную дистанцию, работникам пройти вакцинацию, а островкам установить защитный экран по периметру объекта торговли.

Для работы аттракционов нужно получить уникальный QR-код и актуализировать стандарт безопасной деятельности. В парке аттракционов смогут одновременно находиться не более 1 человека на 12 кв. метров площади.

Также необходимо вести подсчет посетителей парка и привить работников от COVID-19.

Напомним, что Ленинградская область продлевает ограничения по коронавирусу, принятые с 12 июля.