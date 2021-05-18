В Петербурге арестовали одного из фигурантов «дела самокатчиков». Они сбили прохожих и устроили драку

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга, один из фигурантов дела, петербуржец Максим Путов, заключен под стражу до 15 июля. Накануне ему было предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ — хулиганство. Путов свою вину не признал, его защитник возражал против выбранной меры пресечения и просил избрать домашний арест — указав, что у него не было умысла на это нападение, обвинение необоснованно, квалификация завышена, а инициатором конфликта был потерпевший.

По версии следствия, около двух часов ночи 14 мая Максим Путов, Сурадж Мамедли и «иные неустановленные лица» перемещались по Невскому проспекту на электросамокатах на значительной скорости. «Не применяя мер, обеспечивающих безопасность движения пешеходов, не снижая скорости, двигаясь против основного потока людей, не справившись с управлением из-за небреженного использования указанного средства передвижения», петербуржцы сбили мужчину — им оказался прозаик Валерий Айрапетян.

После совершения наезда на прозаика обвиняемые, «действуя умышленно, желая противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное отношение к ним и лично к Айрапетяну» инициировали драку. Удерживая прозаика за руки, они нанесли ему не менее двух ударов руками в область груди и живота, а также не менее одного удара правой ногой в область груди слева. После этого Путов обхватил Айрапетяна обеими руками за нижнюю часть туловища, поднял его и опрокинул через себя таким образом, что прозаик упал задней поверхностью тела на твердое покрытие тротуара, отчего «испытал физическую боль и получил телесные повреждения» — закрытый перелом 6-го, 7-го и 8-го ребра слева.

Напомним, фигурантам дела самокатчиков грозит до 7 лет колонии — дело взял на свой контроль лично председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Это не единственный инцидент с участием электросамокатов в Петербурге. Ранее стало известно, что солист Мариинского театра Давид Залеев впал в кому после прогулки на электросамокате. Катаясь по Петербургу, он упал и получил тяжелую травму головы. Шестой день он находится в состоянии искусственной комы и подключен к аппарату вентиляции легких. Улучшения в состоянии нет.