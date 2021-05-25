Дрозденко предложил не оплачивать половину больничного или отказывать в выдаче путевок на отдых отказавшимся от вакцинации петербуржцам

О вакцинации и отказе от нее, цитата по 47news:

Будь моя воля, сделал бы так, как в некоторых странах. Вот человек отказался вакцинироваться, но в итоге заболел, половину больничного ему не оплачивать. Полностью отказать нельзя, но и сто процентов тоже. Это же будет справедливо?

С теми, кто не работает, конечно, сложнее, нужно вырабатывать другие механизмы. Как пример — отказывать в выдаче путёвок на отдых. Я бы сделал так: хочешь отдохнуть на море за государственный счет, в Геленджике или другие курортах Краснодарского края — сделай прививку.

Рассчитай так, чтобы успеть сделать два укола. Не согласен — мы тебя поставим в очередь, до улучшения эпидемиологической обстановки. А то тоже странно — мы даем путевку, они едут туда, где большое скопление людей, и оттуда привозят заразу.