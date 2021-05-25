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Дрозденко предложил не оплачивать половину больничного или отказывать в выдаче путевок на отдых отказавшимся от вакцинации петербуржцам

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, как бы организовал прививочную кампанию, если бы мог решать это самостоятельно. «Будь его воля», предложил бы не оплачивать половину больничного или отказывал в выдаче путевок на отдых отказавшимся от вакцинации петербуржцам.

  • Фото: Shutterstock.com

Александр Дрозденко

О вакцинации и отказе от нее, цитата по 47news:

Будь моя воля, сделал бы так, как в некоторых странах. Вот человек отказался вакцинироваться, но в итоге заболел, половину больничного ему не оплачивать. Полностью отказать нельзя, но и сто процентов тоже. Это же будет справедливо?

С теми, кто не работает, конечно, сложнее, нужно вырабатывать другие механизмы. Как пример — отказывать в выдаче путёвок на отдых. Я бы сделал так: хочешь отдохнуть на море за государственный счет, в Геленджике или другие курортах Краснодарского края — сделай прививку.

Рассчитай так, чтобы успеть сделать два укола. Не согласен — мы тебя поставим в очередь, до улучшения эпидемиологической обстановки. А то тоже странно — мы даем путевку, они едут туда, где большое скопление людей, и оттуда привозят заразу.

И все-таки самый верный метод — это пропаганда прививок. Как считает Дрозденко, россиян необходимо стимулировать к прохождению вакцинации. «Я же, наоборот, говорю, что нельзя людей ущемлять. Ещё заметил — в одном московском кафе висело объявление, что все сотрудники привиты от коронавируса. Думаю собрать фамилии всех наших привитых чиновников, а также справку с бизнеса, сколько у них таких, и сделать что-то вроде рейтинга. Тоже ведь хорошая реклама», — отметил он.

Напомним, ранее в России появился первый регион с обязательной вакцинацией от коронавируса. Ввели ее власти Якутии с целью принципиально увеличить темпы вакцинации — за последнюю неделю в республике всего привито 21 860 человек, что это крайне мало.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 17 тысяч, в Москве — 1 миллион 161 тысячу, в Петербурге — 434 тысячи, в Ленинградской области — 44 тысячи, в мире — 167 миллионов человек. Ленинградская область ужесточает ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости. Сейчас в Петербурге прививают двумя вакцинами — это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Также в город поступила третья российская вакцина — «КовиВак», разработанная Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому

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