В России ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 и штрафы за непривитых. Пока только в одном регионе

Постановление главного санитарного врача Якутии по обязательной иммунизации населения вступило в силу 19 мая. Сделать прививку в первую очередь обязаны все работники образовательной сферы, привлеченные к организации детского летнего отдыха, а также весь контингент, начиная с организаторов и участников до привлеченного персонала, задействованный в проведении массовых мероприятий.

В случае отказа от вакцинации работник может быть не допущен к работе. Особые требования предъявляются к работодателям, не обеспечившим вакцинацию — к ним будут применяться штрафные санкции в размере от 200 тысяч рублей. Данная мера касается предприятий всех форм собственности, в том числе предпринимательского сообщества.

Вице-премьер Якутии Ольга Балабкина также подчеркнула, что в целях защиты беременных женщин от коронавируса принято решение о вакцинации всех членов их семей. Глава Якутии Айсен Николаев призвал всех глав подойти к организации массовой вакцинации предельно ответственно.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 17 тысяч, в Москве — 1 миллион 161 тысячу, в Петербурге — 434 тысячи, в Ленинградской области — 44 тысячи, в мире — 167 миллионов человек. Ленинградская область ужесточает ограничения по коронавирусу из-за роста заболеваемости. Сейчас в Петербурге прививают двумя вакцинами — это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». Также в город поступила третья российская вакцина — «КовиВак», разработанная Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.