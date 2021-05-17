Ленинградская область ужесточает ограничительные меры по коронавирусу. В регионе растет заболеваемость

Власти Ленинградской области усиливают ограничительные меры по противодействию распространению коронавируса. В регионе растет заболеваемость — за прошедшую неделю в больницы были госпитализированы 388 человек, что на 64 пациента больше, чем неделей ранее.
-
Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области
Согласно последнему постановлению правительства Ленинградской области, теперь распределение районов региона по зонам выглядит так:
- В «красной» зоне — Выборгский, Гатчинский, Киришский Тихвинский, Сланцевский районы. Здесь запрещается проведение общественных мероприятий.
- В «желтой» зоне — Всеволожский, Бокситогорский, Кировский, Лодейнопольский, Приозерский, Подпорожский, Тосненский районы
- В «зеленой» зоне — Волховский, Волосовский Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский районы и Сосновый Бор
Ужесточение ограничительных мер необходимо всвязи с ростом заболеваемости. По данным Роспотребнадзора, за неделю отмечен прирост пациентов, госпитализируемых с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Так, за прошедшую неделю в больницы региона были госпитализированы 388 человек, что на 64 пациента больше, чем на неделей ранее.
Всего на сегодняшний день в Ленинградской области развернуто 788 коек для пациентов с коронавирусом, 145 из них свободны.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 4 миллиона 949 тысяч, в Москве — 1 миллион 140 тысяч, в Петербурге — 428 тысяч, в Ленинградской области — 43 тысячи, в мире — 163 миллиона человек. Сейчас в Петербурге прививают двумя вакцинами — это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В мае в город поступит третья российская вакцина — «КовиВак», разработанная Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.