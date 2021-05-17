Ленинградская область ужесточает ограничительные меры по коронавирусу. В регионе растет заболеваемость

Согласно последнему постановлению правительства Ленинградской области, теперь распределение районов региона по зонам выглядит так:

В «красной» зоне — Выборгский, Гатчинский, Киришский Тихвинский, Сланцевский районы. Здесь запрещается проведение общественных мероприятий.

В «желтой» зоне — Всеволожский, Бокситогорский, Кировский, Лодейнопольский, Приозерский, Подпорожский, Тосненский районы

В «зеленой» зоне — Волховский, Волосовский Кингисеппский, Ломоносовский, Лужский районы и Сосновый Бор

Ужесточение ограничительных мер необходимо всвязи с ростом заболеваемости. По данным Роспотребнадзора, за неделю отмечен прирост пациентов, госпитализируемых с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Так, за прошедшую неделю в больницы региона были госпитализированы 388 человек, что на 64 пациента больше, чем на неделей ранее.

Всего на сегодняшний день в Ленинградской области развернуто 788 коек для пациентов с коронавирусом, 145 из них свободны.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 4 миллиона 949 тысяч, в Москве — 1 миллион 140 тысяч, в Петербурге — 428 тысяч, в Ленинградской области — 43 тысячи, в мире — 163 миллиона человек. Сейчас в Петербурге прививают двумя вакцинами — это «Спутник V» и «ЭпиВакКорона». В мае в город поступит третья российская вакцина — «КовиВак», разработанная Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.