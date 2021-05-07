Где гулять и что смотреть в Ленобласти на майских праздниках: от экотроп до заброшенных усадеб

Леса, озера, болота, экотропы, самые красивые дома и самые удивительные места недалеко от Петербурга. Собрали в одном месте лучшие гиды «Собака.ru», чтобы вы точно нашли, чем заняться на долгих выходных.
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Леса, озера, болота, экотропы, самые красивые дома и самые удивительные места недалеко от Петербурга. Собрали в одном месте лучшие гиды «Собака.ru», чтобы вы точно нашли, чем заняться на долгих выходных.
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