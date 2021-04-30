Где отдохнуть на майских праздниках — советуют петербургские походники

«Одно из моих любимых мест для походов на выходные в Ленобласти – Каннельярви. Путь на электричке занимает около полутора часов от Финляндского вокзала, и далее от ж/д станции за 40 минут можно дойти по красивому лесу до озера Исток. Это небольшое озеро, но вокруг него всегда много туристов с палатками. При этом места для лагеря отдалены друга от друга, так что можно уединиться своей компанией. Рядом с озером есть родник, поэтому с питьевой водой проблем нет. В самом озере можно купаться. И главное, что в 15 минутах ходьбы оттуда есть большое поле с песчаными барханами, похожее на настоящую пустыню. Там можно гулять весь день, а вечером вернуться в лагерь. Еще в конце лета в Каннельярви очень много крупной и вкусной черники.

Еще одно любимое место – берег Ладожского озера рядом со станцией Кузнечное. Это подальше, чем Каннельярви, самый быстрый способ добраться своим ходом – на Ласточке за 2,5 часа. От станции можно либо взять такси, либо дойти пешком до берега. Также можно арендовать моторную лодку (например, на базе «Сильвер») и на ней доехать до ближайшего острова или просто красивого спота на Ладоге. Мест для палаток много, и они все очень красивые – рядом со скалами, иногда с собственным небольшим пляжем. Летом вода в озере в тех местах довольно теплая, можно купаться».