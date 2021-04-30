Где отдохнуть на майских праздниках — советуют петербургские походники

Длинные майские праздники — отличный повод открыть сезон долгих прогулок на природе. Но куда поехать, если Комаровский берег давно надоел? «Собака.ru» опросила бывалых походников и составила список самых красивых мест недалеко от Петербурга.
Ася Сеничева
Директорка спецпроектов издания «Бумага»
«Одно из моих любимых мест для походов на выходные в Ленобласти – Каннельярви. Путь на электричке занимает около полутора часов от Финляндского вокзала, и далее от ж/д станции за 40 минут можно дойти по красивому лесу до озера Исток. Это небольшое озеро, но вокруг него всегда много туристов с палатками. При этом места для лагеря отдалены друга от друга, так что можно уединиться своей компанией. Рядом с озером есть родник, поэтому с питьевой водой проблем нет. В самом озере можно купаться. И главное, что в 15 минутах ходьбы оттуда есть большое поле с песчаными барханами, похожее на настоящую пустыню. Там можно гулять весь день, а вечером вернуться в лагерь. Еще в конце лета в Каннельярви очень много крупной и вкусной черники.
Еще одно любимое место – берег Ладожского озера рядом со станцией Кузнечное. Это подальше, чем Каннельярви, самый быстрый способ добраться своим ходом – на Ласточке за 2,5 часа. От станции можно либо взять такси, либо дойти пешком до берега. Также можно арендовать моторную лодку (например, на базе «Сильвер») и на ней доехать до ближайшего острова или просто красивого спота на Ладоге. Мест для палаток много, и они все очень красивые – рядом со скалами, иногда с собственным небольшим пляжем. Летом вода в озере в тех местах довольно теплая, можно купаться».
Мария Риммер
Сотрудница турклуба «Пик»
- «Природный заказник «Гряда Вярямянселькя» — красивейший лес, заброшенная ГЭС, отличное место для прогулок пешком или на великах. Добраться на электричке можно до станции «Петяярви», а потом пешком.
- Каньон реки Ящера. Нужно добраться до станции «Толмачево», а потом пешочком или на велосипеде. Что делать? Полазать по каньону, прогуляться в лесу, устроить пикник, сходить в поход можно даже с ночевкой.
- Озеро Щучье рядом с Комарово и целая сеть маленьких озер рядом.
- Национальный парк «Ладожские шхеры» — потрясающее место, чтобы сплавиться на байдарке, погулять по островкам, полежать на пляже, полазать по скалам и, конечно, встретить закаты. На Ладоге они особо восхитительные. Добраться можно несколькими способами: на машине, на электричке до станции Кузнечное, а дальше на такси, на автобусе до города Сортавала. Что там делать? Взять в аренду каяк или байдарку в деревня Вятиккя или Сорола. Погулять по красивейшему пляжу на острове Койонсаари. Взять уроки скалолазания на Змеиной горе рядом с Сорола. Взять экскурсии на моторных лодках из г. Лахденпохья, пос. Березово или с мыса Импилахти. Можно пойти в организованный поход, где за тебя продумают все логистику и маршрут.
Также можно съездить в Выборг, Шлиссельбург, крепость Копорье и на форт Красная горка».
Игорь Можейко
Арт-директор журнала «Собака.ru»
«Уикенд на Вуоксе. Вуокса — система рек и озер с несколькими сотнями островов. До поселка Лосево, расположенного на Вуоксе, можно добраться на «Ласточке», которая долетает от Финляндского вокзала за полтора часа. В самом поселке можно перекусить и полюбоваться на знаменитые пороги, а затем взять лодку и исчезнуть на пару-тройку дней. Аренда лодки на четверых на уикенд обойдется в 2500-5000 рублей. Если стартовать рано утром в пятницу, то после 3-4 часов гребли шансы найти незанятый остров с песчаным пляжем увеличиваются в разы. Вуокса — коварная река, обязательно проверяйте погоду. При сильном ветре на веслах будет сложно вернуться на базу — у меня был опыт гребли на одном месте в течение нескольких часов.
Закат и рассвет в Токсово. Простейшая и приятнейшая вылазка — час на электричке от Финляндского и такси (10 минут) до озера Хепоярви (остановка Чайное озеро, дальше машины не пускают, что приятно). В самом Токсово можно купить все, что нужно для ужина и завтрака. Воду, если кипятить, можно брать из самого озера. Веток для костра обычно предостаточно. Из развлечений — купание в чистейшей воде и закат. На зарядке можно присоединиться к трейлраннерам, облюбовавшим местные холмы для тренировок. Если задержаться на день, место может показаться недостаточно уединенным. Идеально, скажем, с четверга на пятницу — до момента, когда приедут все».
Дарья Кузьмина
Инструктор турклуба
«Мое любимое место — Ладожские шхеры. Можно ехать в любую точку от Кузнечного до Импилахти: везде будет красиво. Удобнее всего добраться на машине, но можно и на электричке до Кузнечного, Лахденпохьи или Сортавалы.
Самое известное в этих краях место и поэтому самое многолюдное — остров Койонсаари. Это прямо ладожское Бали, длинные пляжи с белым песком. На машине туда заезжать запрещено, что огромный плюс, остров не превратился в парковку. Рядом можно взять в прокат велосипед.
Лучше всего ехать с палаткой, взять лодку или байдарку и встать лагерем на каком-нибудь острове или диком пляже. Можно самим, можно с турклубом, предложений много».
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