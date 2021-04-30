Где начать день в Москве? 10 заведений с лучшими завтраками

Бенедикт с трюфелем, сосиски с горошком, безлактозный йогурт и омлет по-московски с докторской колбасой — рассказываем про 9 заведений для раннего (и не очень) завтрака в столице!
-
Ray
Завтрак
Кофейня (совместный проект рестораторов Александра Оганезова (Cutfish, Remy Kitchen Bakery, Pino) и Александра Сысоева) с конструктором завтраков с 8 до 12 на Никитских Воротах.
Что брать: 6 видов сырников, семь конфигураций панкейков, йогурт с топинамбуром или вообще безлактозный.
Тверской б-р, 3
Сезонность и локальность продуктов, классика и современные техники от шеф-повара Владимира Чистякова в самом узнаваемом универмаге страны. Завтраки подаются с 10 до 13 по будням и с 11 до 16 по выходным.
Что брать: авокадо на гриле с узбекскими томатами и пашотом, сэндвич с мортаделлой и плавленным сыром или хрустящий тост с гуакамоле и креветками.
Петровка, 2, 5 этаж ЦУМа
Проект White Rabbit Family в коллаборации с Ксенией Собчак. Итальянская и японская кухня от виртуального шеф-повара Саши Вайнер. Интерьер заслуживает отдельного внимания — всюду бетон, стекло и дерево, а одну из люстр вообще создавали полгода. Завтраки подают каждый день с 8 до 12.
Что брать: каша из семи злаков с медом и ягодами, банановая бриошь с кофейным муссом и интригующая коллагеновая вода.
Большая Никитская, 15-1
Смена командующего (теперь у руля Михаил Румянцев, «Горыныч») не помешала остаться ультравостребованным местом встреч и завтраков — здесь они с 9 до 12 по будням и с 9 до 13 по выходным.
Что брать: французский тост с персиком и арахисом, оладьи из кабачков с пастрами из говядины и милейшие сосиски с горошком из раздела «Мамины завтраки».
ул. Никольская, 10; Большая Дмитровка, 7/5, стр 2
Ресторан — один из первооткрывателей гастрономичной Большой Никитской. Открытая кухня, дровяные печи, изумительные завтраки (обожаемые сырники из топленого творога).
Что брать: вырезка ягненка с печеным перцем; камамбер в золе с маковой бриошью
Большая Никитская ул., 12 стр 1
-
Tilda
Завтракать у шефа-путешественника Луиджи Маньи — сплошная благость. Пробуйте разное (этим можно заниматься каждый день без выходных с 8:30 до 16). Есть веганские блюда!
Что брать: омлет с черным трюфелем и домашней рикоттой, кроличьи колбаски с гратеном.
Большой Палашевский пер., 2
Кофейня с десертами бренд-шефа Грегори Дуайена («Кофемания») и кухней Режиса Тригеля (его меню открывало «Bio My Bio»). Дают бьющие в сердце завтраки с 9 до 12 по будням и с 9 до 15 по выходным.
Что брать: краб бенедикт с драником из цукини, сырная вафля с авокадо или ванильные сырники
Сретенка 22/1, с. 1
Ресторан от братьев Васильчуков и Simple group с кухней шеф-повара Александра Райляна. Завтракают на Неглинной поздно и не всегда: с 12 до 17 по выходным. Но это того стоит!
Что брать: хот-дог с трюфелем и смородиной (из основного меню), цветная капуста с голландским соусом и яйцом пашот.
Неглинная ул., 8/10
Гастробистро в районе Патриарших с небольшой зеленой верандой и завтраками с 11 до 14 по будням и до 16 по выходным.
Что брать: сырники с банановой сметаной, бенедикт с апельсиновым лососем или скрэмбл с креветками на самодельном хлебе
Сытинский туп., 5
Угол Моховой и Тверской c видом на Кремль — исторически ресторанный, сейчас здесь традиционная русская кухня под патронажем Александра Раппопорта. Подают завтраки с 7 до 12 по будням и с 7 до 14 по выходным.
Что брать: омлет по-московски с докторской колбасой, горячий бутерброд с щучьей котлетой, глазунья из перепелиных яиц
Моховая ул, 15, стр. 1
Полный список из 55 кафе, баров и ресторанов смотрите здесь!
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.