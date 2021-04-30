Где начать день в Москве? 10 заведений с лучшими завтраками

Завтрак

Gentle

Кофейня (совместный проект рестораторов Александра Оганезова (Cutfish, Remy Kitchen Bakery, Pino) и Александра Сысоева) с конструктором завтраков с 8 до 12 на Никитских Воротах.

Что брать: 6 видов сырников, семь конфигураций панкейков, йогурт с топинамбуром или вообще безлактозный.

Тверской б-р, 3

BURO TSUM

Сезонность и локальность продуктов, классика и современные техники от шеф-повара Владимира Чистякова в самом узнаваемом универмаге страны. Завтраки подаются с 10 до 13 по будням и с 11 до 16 по выходным.

Что брать: авокадо на гриле с узбекскими томатами и пашотом, сэндвич с мортаделлой и плавленным сыром или хрустящий тост с гуакамоле и креветками.

Петровка, 2, 5 этаж ЦУМа

SHE

Проект White Rabbit Family в коллаборации с Ксенией Собчак. Итальянская и японская кухня от виртуального шеф-повара Саши Вайнер. Интерьер заслуживает отдельного внимания — всюду бетон, стекло и дерево, а одну из люстр вообще создавали полгода. Завтраки подают каждый день с 8 до 12.

Что брать: каша из семи злаков с медом и ягодами, банановая бриошь с кофейным муссом и интригующая коллагеновая вода.

Большая Никитская, 15-1

«Техникум»

Смена командующего (теперь у руля Михаил Румянцев, «Горыныч») не помешала остаться ультравостребованным местом встреч и завтраков — здесь они с 9 до 12 по будням и с 9 до 13 по выходным.

Что брать: французский тост с персиком и арахисом, оладьи из кабачков с пастрами из говядины и милейшие сосиски с горошком из раздела «Мамины завтраки».

ул. Никольская, 10; Большая Дмитровка, 7/5, стр 2

«Северяне»

Ресторан — один из первооткрывателей гастрономичной Большой Никитской. Открытая кухня, дровяные печи, изумительные завтраки (обожаемые сырники из топленого творога).

Что брать: вырезка ягненка с печеным перцем; камамбер в золе с маковой бриошью

Большая Никитская ул., 12 стр 1