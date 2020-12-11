Увидеть сейчас или никогда: 7 исторических зданий в Ленобласти, которые могут исчезнуть

Усадьба Елисеевых в Белогорке

Загородный дом знаменитых торговцев винами, фруктами и колониальными товарами был построен в живописном месте на берегу реки Оредеж в 1912 году. Иногда за романтический внешний вид и размеры усадьбу в селе Белогорка, в трех километрах от железнодорожной станции Сиверская даже называют замком Елисеевых. Архитектор Тавлинов спроектировал здание со всеми удобствами. В нем были водопровод, канализация, вентиляция, отопление, электричество. Энергией усадьбу обеспечивала небольшая ГЭС рядом.

В 1917 году через Крым Елисеевы выехали во Францию. У них имелись немалые вклады в зарубежных банках, даже после эмиграции они не бедствовали. А вот Белогорку национализировали. В ней была устроена сельхозкоммуна, которую возглавил бывший сторож усадьбы. Позднее в здании разместили сельхозинститут. Учреждение не пережило распада СССР и в 1990-х усадьбу забросили. А в начале ХХ века выкупили и попытались приспособить под пансионат. Новые владельцы расчистили интерьеры до капитальных стен, законсервировали кровлю. А дальше что-то пошло не так, и рабочие с объекта исчезли. Сейчас власти Ленинградской области судятся с владельцами, пытаясь изъять дом. Тогда, возможно, появится новый шанс вернуть Белогорку к жизни. А пока это просто брошенная коробка стен за ненадежной оградой. В усадьбу можно попасть со стороны Оредежа. А вот со стороны села вход в усадебный парк запечатан.