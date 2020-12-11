Увидеть сейчас или никогда: 7 исторических зданий в Ленобласти, которые могут исчезнуть

Пандемия перекрыла привычные маршруты путешествий и заставила поближе присмотреться к собственному региону. И оказывается, окрестности Петербурга полны скрытых сокровищ! Правда, сокровища эти часто не в лучшем состоянии. Гид, участник краеведческой ячейки Гэнгъ, начальник отдела петербурговедения библиотеки имени Маяковского Алексей Шишкин рассказывает о семи объектах в Ленинградской области, находящихся под угрозой.
Усадьба Елисеевых в Белогорке
Загородный дом знаменитых торговцев винами, фруктами и колониальными товарами был построен в живописном месте на берегу реки Оредеж в 1912 году. Иногда за романтический внешний вид и размеры усадьбу в селе Белогорка, в трех километрах от железнодорожной станции Сиверская даже называют замком Елисеевых. Архитектор Тавлинов спроектировал здание со всеми удобствами. В нем были водопровод, канализация, вентиляция, отопление, электричество. Энергией усадьбу обеспечивала небольшая ГЭС рядом.
В 1917 году через Крым Елисеевы выехали во Францию. У них имелись немалые вклады в зарубежных банках, даже после эмиграции они не бедствовали. А вот Белогорку национализировали. В ней была устроена сельхозкоммуна, которую возглавил бывший сторож усадьбы. Позднее в здании разместили сельхозинститут. Учреждение не пережило распада СССР и в 1990-х усадьбу забросили. А в начале ХХ века выкупили и попытались приспособить под пансионат. Новые владельцы расчистили интерьеры до капитальных стен, законсервировали кровлю. А дальше что-то пошло не так, и рабочие с объекта исчезли. Сейчас власти Ленинградской области судятся с владельцами, пытаясь изъять дом. Тогда, возможно, появится новый шанс вернуть Белогорку к жизни. А пока это просто брошенная коробка стен за ненадежной оградой. В усадьбу можно попасть со стороны Оредежа. А вот со стороны села вход в усадебный парк запечатан.
Дом Говинга в Выборге
Еще один объект, за который областное правительство сейчас борется в судах. Здание на Крепостной улице, 11 в Выборге стало своеобразной визитной карточкой разрушения города. Жилое еще в конце 1980-х годов, оно было расселено и за 30 лет обратилось в руины, как и многие другие сооружения в бывшей столице Карелии. Когда-то дом считался жемчужиной выборгского квартала Линнойтус — «Старого Города», если на таллиннский или стокгольмский манер. Его построил архитектор Карл Хорд аф Сегерштадт в 1904-1905 годах. Заказчиком был предприниматель Виктор Говинг, издатель, писатель, владелец знаменитого в Выборге книжного магазина. В новом доме были специально предусмотрены помещения под его торговлю на первом этаже, во дворе располагались общественные купальни. В доме было несколько парадных холлов с богатой отделкой, квартиры украшали изразцовые печи.
Даже в советское время считалось, что на Крепостной, 11, как нигде в Выборге, сохранился дух старины. Во многом именно по этой причине дом выбрали для реконструкции в валютную гостиницу. Здание расселили и передали советско-люксембургской компании «Евродил». Она с реконструкцией не справилась и дом продала. После ряда смен владельцев дом оказался записан на фиктивных собственников, которые ничего не делали для сохранения постройки. В итоге здание частично сгорело, частично разрушилось под влиянием дождей и ветров, частично было разграблено. Сейчас от «Домуса» (так иногда называют дом Говинга по имени акционерного товарищества, созданного для его постройки) осталась поврежденная коробка стен за строительным забором и редкие остатки внутреннего убранства. Но даже за это стоит еще побороться — кажется, если не отреставрировать это здание, Выборг никогда не избавиться от имиджа города руин.
Элеватор и хлебозавод в Лесогорском
В конце 1930-х годов в городке Яаски сельскохозяйственный кооператив SOK построил монументальную мельницу, элеватор и хлебозавод в стиле функционализма. Для компании середина XX века была временем подъема и экономического успеха. Вслед за предприятиями строились сети продовольственных магазинов, отели и универмаги Sokos. Вся недвижимость фирмы должна была смотреться с иголочки — идеальные пропорции, четкие линии, удобство в каждой детали от громоотвода на крыше до ручки входной двери.
Увы, после Второй Мировой кооператив лишился своей собственности на Карельском перешейке. И громадный элеватор в Яаски, переименованном в Лесогорский, стал обычным советским хлебозаводом. Проработало предприятие до 1999 года. Сейчас цеха и хранилища пусты и разрушаются. Для реконструкции грандиозного сооружения требуются значительные финансовые вливания — памятники архитектуры модернизма реставрировать едва ли не сложнее, чем ренессансные строения или дома стиле модерн. А главное, придумать новую функцию для монументального здания в приграничной глуши — едва ли простая задачка.
Троицкая церковь в Пятой Горе
Руины Троицкой Церкви — последнее, что осталось от усадьбы дворян Брискорнов в Пятой Горе, в Волосовском районе Ленинградской области. Выглядят они почти как подлинные памятники античности, вырезанные из местного камня-мергеля фрагменты колонн и арок живописно разбросаны по склонам холма. Зрелище одновременно чарующее и печальное.
Еще несколько лет назад здание было куда целее. Тут, в отличии от остальных примеров, дело оказалось вовсе не во вмешательстве человека. Бывшая усадебная церковь, оставленная местными жителями, сама собой развалилась от времени. По одним сведениям, службы здесь прекратились в 1945 году, по другим — аж в 1960. То, что за столь короткий срок постройка приняла «античный вид», краеведы объясняют ошибкой проектировщиков XIX века. Мергель — материал мягкий и неустойчивый к атмосферным воздействиям. А сейчас и смысла реставрировать церковь особенного нет. Постоянного населения, а значит и прихожан вокруг почти не осталось — одни дачники и купальщики, приезжающие на соседнее озеро Донцо.
Дворцово-парковый ансамбль в Гостилицах
Удивительный случай: объект всемирного наследия ЮНЕСКО не только малоизвестный публике, но и лежащий в руинах. Когда исторический центр Петербурга включали в перечень памятников всемирного значения, в список его элементов включили еще и две пригородные усадьбы в Ленобласти — дворец и парк Демидовых в Тайцах и ансамбль в Гостилицах. И если на Тайцах областные власти сейчас сфокусировали внимание и активно занимаются реставрацией имения, то Гостилицы, кажется, рискуют стоять в руинах до своего полного разрушения.
А меж тем здешний дворец был воздвигнут еще в XVIII веке для предполагаемого тайного супруга императрицы Елизаветы Петровны гетмана Украины Алексея Разумовского. В 1845 году новые владельцы, семья Потемкиных перестроили старую барочную усадьбу в стиле английской неоготики. Последним же дореволюционным собственником дворца был знаменитый германский инженер Карл фон Сименс. Он даже приказал возвести мельницу на реке рядом в ГЭС для демонстраций возможностей гидроэнергтики и освещения дворца.
В советское время дворец и парк отдали коневодческому совхозу «Красная Балтика» — сказалось наличие громадных конюшен. «Балтика» существует до сих пор, а вот дворец и парк обратился в руины еще во время Великой Отечественной. С тех пор его так и не восстановили. Последняя реальная попытка взяться за усадьбу была предпринята в 1988 году, но вскоре средства перестали выделяться. В 2012 году ряд российских энергетических компаний создали Международный фонд восстановления дворцово-паркового ансамбля «Гостилицы». Они надеялись совместно с компанией «Сименс» вернуть ансамблю былой блеск, но дальше помпезной пресс-конференции в петербургской гостинице «Москва» и громких слов дело не пошло.
Токсовский вокзал
Первые поезда от Петербурга к Приозерску (тогда Кексгольму) и далее в глубь Великого княжества Финляндского пошли в 1917 году. За год до того в дачном поселке Токсово, на ближнем к столице участке новой железной дороги был построен деревянный вокзал. Хотя он находился еще на «русской» стороне границы автономного княжества, строили его, как и всю дорогу, финны. Автором проекта выступил зодчий Урхо Пяллия, избранный стиль — поздний национальный романтизм. Уже без «архитектурных излишеств» в декоре, но все еще намекающий на контуры старинных усадеб скандинавской знати.
До 2009 года облик выстроенной финнами станции почти не менялся. А затем его коснулись неугомонные «ремонтники», нанятые РЖД. Вокзал закрыли сайдингом, отчего он утратил исторический вид. А еще 11 лет спустя институт «Ленгипротранс» получил положительное заключение на проект реконструкции станции, выполненый по заказу структур «РЖД» и подразумевающий снос вокзала. Против выступила часть местных жителей, петербургские градозащитники и ряд экспертов по деревянному зодчеству, в том числе знаменитый реставратор Михаил Мильчик. В итоге под давлением общественности госкорпорация в августе 2020 отменила конкурс на демонтаж здания в Токсове. Правда, это еще далеко не победа. Уже в следующем месяце вокзалу отказали в статусе объекта культурного наследия, что хотя бы в теории защитило его от сноса. Защитники станции считают, что тем самым постройке «подписали приговор», хотя формально отказ от включения в реестр приравнять к решению о демонтаже нельзя. По состоянию на зиму 2020 вокзал еще стоит на своем месте.
Белая кирха в Молосковицах
Самое старое здание в этом списке. В 2032 году ему исполнится 400 лет, если, конечно, руины Белой кирхи достоят до этого времени. На момент строительства Молосковицы были частью провинции Ингерманландия королевства Швеция. Это один из очень немногих сохранившихся памятников скандинавского владычества в регионе. Еще в начале ХХ века древняя лютеранская церковь действовала, приход насчитывал порядка 2500 человек: финнов, эстонцев и немцев.
В эпоху сталинских репрессий местное коренное нерусское население из исторической Ингерманландии депортировали. В 1937 службы в кирхе в Молосковицах прекратили, а в 1938 храм официально ликвидировали. Нашлась новая функция типичная для советской эпохи — сельский клуб. А после закрытия клуба в Перестройку здание обратилось в бесхозные руины. Сейчас от кирхи остались лишь стены. Историки и искусствоведы бьют тревогу, но денег на восстановление иноверческой церкви пока не выделили. А главное, не совсем ясно, каким может быть функционал здания в случае его возрождения. Большинство из потомков здешних верующих обрусели, либо живут в Эстонии, Финляндии и Сибири.
Текст: Алексей Шишкин
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.