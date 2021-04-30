7 московских ресторанов с отличным стритфуд меню

Стритфуд

Underdog

Банальные на первый взгляд хотдоги и бургеры поражают, только положи их в рот. Найти не просто – бистро спрятано в переулках – но необходимо!

Что брать: мак-н-чиз, сэндвич с трехэтажным пастрами, хот-дог или бургер

ул. Маросейка, 6/8, стр 1

Охотка

Рыбная лавка по соседству с демократичными ценами. Здесь все добывают самостоятельно (не в Москве): крабов, рыбу, кальмаров и даже магаданскую корюшку!

Что брать: краб-кейк с пюре, моредоги (палтус, кета, треска или краб), креветки-семечки

Маросейка 6/8 стр 1

Рестопаркинг

В парке Горького припарковано 12 фудтраков с разными концепциями: от веган-меню, нори-бара и плова до бургеров, греческого гироса и текс-мекс.

Что брать: батат, чайханский плов, шашлык из баранины

Пушкинская наб.

FoodRec

Великие кебабы от экс-шефа «Дома Культур» Никиты Мальцева.

Что брать: кебаб в воздушном хлебе, курица-гриль, маринованная в специях и йогурте с аджикой, капустой, сумахом, кинзой и лимоном-гриль.

Страстной бульвар, д.6, стр.1; ул. Сретенка, д.23/25, стр.1

Boston Seafood & Bar

Выбор, размер порций и цены — три кита, на которых вы сюда приплывете!

Что брать: ассорти креветок на компанию, креветки на огне в луизианских специях, бостонский чаудер

ул. Лесная, д. 7

Pizza 22

Петербургский проект, вошедший в топ 50 лучших пиццерий мира. Здесь готовят неаполитанскую пиццу (тесто выдерживают сутки) на живом огне в дровяной печи при температуре 450 градусов по Цельсию.

Что брать: пицца с раклетом и трюфельной салями, «Кремлёвская звезда», лазанья

ул. Солянка, 1/2

ДЕПО

Самый большой фудмолл в Европе, внутри которого спрятано 75 (!) ресторанных концепций и 60 лавок с фермерскими продуктами.

Что брать: стейки в Meat Dealers, зеленый карри с цыпленком в «Индокитае»

ул. Лесная, 20, стр. 3