Цыганский табор в Чудово и община староверов в Лампово: гид по неожиданным местам Ленобласти

|
Александр Семенов, преподаватель академии Штиглица и института Культуры, автор Telegram-каналов «Клизма романтизма» и «Русский камамбер» еженедельно организует выезды по окрестностям Петербурга, во время которых открывает необычные и странные грани города и Ленинградской области. Специально для «Собака.ru» он выбрал три самые неожиданные локации, в которых можно забыть, где (и в каком году!) вы находитесь.
Цыганский табор в Чудово
Если вы устали от однообразия, но все основные пригороды уже изучили, срочно берите билет на первую электричку до Чудово. Здесь даже я, человек бывалый, испытал приятный шок. В 1980-е тут сформировалась крупная цыганская община, сохраняющая обособленный уклад жизни.
Со стороны шоссе ничто не выдает скрытую за фасадами домов культуру. Все привычно: грязюка, шум проезжающих фур, покосившиеся заборы, небольшие полуобшарпанные избушки. Но сразу за ними виднеется жилье гораздо крупнее — даже на спутниковой карте дома цыганского табора выглядят в три раза больше соседних. При входе на главную и единственную улицу общины (планировка тут хаотичная) нас встречает школа. На многих картах она не отмечена — вероятно, ориентирована только на местных. Почти сразу подъезжает черная машина с открытыми окнами — пассажир интересуется, куда мы идем. Мы заранее подготовили ответ про грузинское кафе на трассе, к которому можно пройти через табор. Мужчины дают добро на транзит. Идем дальше. Внезапно все вокруг наполняется жизнью: дети играют во дворе, кто-то латает дом, разбирается с автозапчастями, сушит пестрые ковры на заборе или слушает громкую музыку, собаки бегают стаями по десять-пятнадцать штук. Во время секундной остановки для фотографирования богато заставленного вазами подоконника обнаруживаем, что со всех сторон из окон на нас смотрят дети, бьют по стеклу и что-то пытаются сказать. За всеобщей суматохой расслышали очередной вопрос, что мы тут забыли. Но в этот раз ответ их не удовлетворил. Мужчина с соседнего участка попробовал убедить нас в том, что через табор проходить нельзя. Мы ослушались и пошли дальше. Это был единственный акт видимой агрессии. Но общее ощущение дискомфорта от другой, непривычной среды, которую мы почти не знаем, заставило нас быстро уйти без единого знакомства и даже нескольких фотографий местного колорита.
Удивительно, но при существенном влиянии табора на культуру Чудово в музеях города мы не смогли найти упоминаний о нем. В единственной найденной брошюре про историю Чудовского района есть почти все: девочки в кокошниках, бывшие чиновники (по этой причине ее убрали из открытых продаж, но по запросу сняли с полки), заводы, леса, охота, рыбалка. Нет только цыган. Сотрудница музея Некрасова в ответ на наше любопытство ответила: «Мы туда не ходим». Такая большая и интересная культура под боком, а интереса к ней даже у местных исследователей замечено не было.
Старинные кладбища ингерманландцев
Многим известны многочисленные финские кладбища Карельского перешейка, где на могильных плитах сложно найти кириллические надписи и русские фамилии. Это не неожиданность — еще 80 лет назад значительная часть северных территорий принадлежала Финляндии. Гораздо удивительнее находить следы пребывания ингерманландских финнов в Гатчинском, Тосненском, Волосовском и других районах к югу от Петербурга. Носителей ингерманландского диалекта почти не осталось, но заброшенные дореволюционные кладбища до сих пор хранят богатую историю этих земель.
-
Руины кирхи XVII века
В деревне Молосковицы сохранилось целых два древних кладбища. На одном из них стоят руины кирхи XVII века — одной из старейших в Ленинградской области. Выразительные каменные (нередко встречаются древненовгородские) и ржавые металлические кресты. А вокруг бескрайние поля и чистые реки с прохладной водой. В общем, отличный вариант для однодневного загородного выезда.
На Дудерговских высотах у восточного склона «Туутари-парка» в буреломе спряталось древнее кладбище с огромным количеством металлических крестов. Их сначала даже не видно из-за сливающихся по цвету веток. Тут главное не зацепиться за один из них — можно больно напороться на соседний.
У деревни Кайболово есть небольшое новое кладбище. Если пройти его насквозь, то в соседнем лесочке увидите заброшенное и почти нетронутое старое. Его отличает необычный союз гранитных ингерманландских памятников и крестов с навершиями типа «голубец» — традиционного старообрядческого элемента. Этот вариант путешествия выходного дня подойдет тем, кто хочет побыть в одиночестве.
Община староверов в Лампово
Эту деревню с аутентичными избами второй половины XIX века хотели музеефицировать еще в советское время. Хорошо, что этого не произошло, поскольку сейчас мы можем наблюдать возрождение старообрядческой общины на исторической территории. Здесь вы не увидите нарочитой, искусственной театрализации, которая встречается в этнографических резервациях. Представители общины своими силами сохраняют и восстанавливают многочисленные деревянные избы, поддерживают старообрядческие традиции. Это уникальное для Ленинградской области самоорганизованное сообщество, внимательно относящееся как к материальным, так и локальным духовным традициям.
Чтобы больше узнать о перечисленных выше местах и многих других локациях, присоединяйтесь к бесплатным еженедельным выездам, о которых я сообщаю в своем телеграм-канале «Русский камамбер».
Текст и фото: Александр Семенов
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.