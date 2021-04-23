Цыганский табор в Чудово и община староверов в Лампово: гид по неожиданным местам Ленобласти

Со стороны шоссе ничто не выдает скрытую за фасадами домов культуру. Все привычно: грязюка, шум проезжающих фур, покосившиеся заборы, небольшие полуобшарпанные избушки. Но сразу за ними виднеется жилье гораздо крупнее — даже на спутниковой карте дома цыганского табора выглядят в три раза больше соседних. При входе на главную и единственную улицу общины (планировка тут хаотичная) нас встречает школа. На многих картах она не отмечена — вероятно, ориентирована только на местных. Почти сразу подъезжает черная машина с открытыми окнами — пассажир интересуется, куда мы идем. Мы заранее подготовили ответ про грузинское кафе на трассе, к которому можно пройти через табор. Мужчины дают добро на транзит. Идем дальше. Внезапно все вокруг наполняется жизнью: дети играют во дворе, кто-то латает дом, разбирается с автозапчастями, сушит пестрые ковры на заборе или слушает громкую музыку, собаки бегают стаями по десять-пятнадцать штук. Во время секундной остановки для фотографирования богато заставленного вазами подоконника обнаруживаем, что со всех сторон из окон на нас смотрят дети, бьют по стеклу и что-то пытаются сказать. За всеобщей суматохой расслышали очередной вопрос, что мы тут забыли. Но в этот раз ответ их не удовлетворил. Мужчина с соседнего участка попробовал убедить нас в том, что через табор проходить нельзя. Мы ослушались и пошли дальше. Это был единственный акт видимой агрессии. Но общее ощущение дискомфорта от другой, непривычной среды, которую мы почти не знаем, заставило нас быстро уйти без единого знакомства и даже нескольких фотографий местного колорита.