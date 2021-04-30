Где поужинать в Москве? 20 лучших ресторанов и кафе

«Pavilion Пруд Патрики»

Файн дайнинг Александра Раппопорта с прекрасным видом и выходом к пруду. Концепция ресторана — пресноводные экосистемы с рыбами, раками и водоплавающими птицами.

Что брать: жареные караси, пельмени со стерлядью, игристая окрошка

Большой Патриарший пер., 7, стр. 1

Savva

Шеф Андрей Шмаков в здании отеля «Метрополь» возвышает современную русскую кухню с помощью сезонных продуктов. В интерьере 7 видов мрамора, лепнина и потолочная роспись.

Что брать: «Оливье» с раковыми шейками, перепелками и икрой; филе оленя с ремуладом из сельдерея, пастернаком и горчичным соусом с черной смородиной

Театральный проезд д.2

Artest

Новейший ресторан маэстро Аркадия Новикова, претендующий на Michelin (по словам создателя). Шефс тейбл, посадка с белым камином и винная комната.

Что брать: седло ягнёнка с каштанами, шпинатом и кашей из зёрен горчицы; перепелка; тартар из дикой карельской форели

Трубниковский пер., д. 15, стр. 2

«Белуга»

Евгений Викентьев, даривший нам гастрономическое счастье в Hamlet+Jacks, теперь шеф в московском ресторане российских деликатесов Раппопорта (здесь 16 видов икры!)

Что брать: рубленная воронежская говядина с фуа-гра и гречневым коджи; козленок с соусом из грецких орехов, краснокачанной капустой и черными лисичками

Моховая ул., 15/1, стр. 1

Pino

Сердце Патриарших занято двухэтажным рестораном с белыми скатертями, панорамными окнами, хрустальными люстрами, мрамором и красным деревом.

Что брать: гребешок с черной икрой и эстрагоном; террин с фуа-гра, шампиньонами и куриной печенью; ньокки с горохом и страчателлой

Малая Бронная 21/13