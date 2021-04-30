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Где поужинать в Москве? 20 лучших ресторанов и кафе

Если и ужинать в Москве, то по красоте! «Собака.ru» собрала 20 ресторанов с завидной локацией, звездными шефами, оригинальными сочетаниями и потрясающими подачами.

  • «Pavilion Пруд Патрики»

«Pavilion Пруд Патрики»

Файн дайнинг Александра Раппопорта с прекрасным видом и выходом к пруду. Концепция ресторана — пресноводные экосистемы с рыбами, раками и водоплавающими птицами.

Что брать: жареные караси, пельмени со стерлядью, игристая окрошка

Большой Патриарший пер., 7, стр. 1

Savva

Шеф Андрей Шмаков в здании отеля «Метрополь» возвышает современную русскую кухню с помощью сезонных продуктов. В интерьере 7 видов мрамора, лепнина и потолочная роспись.

Что брать: «Оливье» с раковыми шейками, перепелками и икрой; филе оленя с ремуладом из сельдерея, пастернаком и горчичным соусом с черной смородиной 

Театральный проезд д.2

Artest

Новейший ресторан маэстро Аркадия Новикова, претендующий на Michelin (по словам создателя). Шефс тейбл, посадка с белым камином и винная комната.

Что брать: седло ягнёнка с каштанами, шпинатом и кашей из зёрен горчицы; перепелка; тартар из дикой карельской форели

Трубниковский пер., д. 15, стр. 2

«Белуга»

Евгений Викентьев, даривший нам гастрономическое счастье в Hamlet+Jacks, теперь шеф в московском ресторане российских деликатесов Раппопорта (здесь 16 видов икры!) 

Что брать: рубленная воронежская говядина с фуа-гра и гречневым коджи; козленок с соусом из грецких орехов, краснокачанной капустой и черными лисичками

Моховая ул., 15/1, стр. 1

Pino

Сердце Патриарших занято двухэтажным рестораном с белыми скатертями, панорамными окнами, хрустальными люстрами, мрамором и красным деревом. 

Что брать: гребешок с черной икрой и эстрагоном; террин с фуа-гра, шампиньонами и куриной печенью; ньокки с горохом и страчателлой

Малая Бронная 21/13

  • «Горыныч»

«Горыныч»

Неорусское заведение с открытой кухней и собственным хлебным цехом. Здесь отличная летняя веранда с зеленью и деревянными столами.

Что брать:  стейки, запеченный баклажан с крабом и йогуртом

Рождественский бул., 1

Remy Kitchen Bakery

Снова Патриаршие! Только теперь с миксом французских, итальянских, азиатских и греческих оттенков. Мясо на живом огне, холодильник для вызревания, своя пекарня со свежайшей выпечкой.

Что брать: голень ягненка с пюре из цветной капусты; бургер с трюфелем; рибай сухой выдержки

Малая Бронная, 2; Лесная, 20 стр 1; Пресненская наб. 8/1

Twins Garden

19 строчка рейтинга The World’s 50 Best говорит сама за себя: продукты с собственной фермы, технологии, сервировка сета рукотворными 14 винами из трав, овощей и грибов. 

Что брать: разные виды капусты, запеченные в печи, с зелеными маринованными персиками и трюфельным соусом; кальмар и «кальмар», напечатанный из фасоли на 3D принтере с белой спаржей и черной икрой

Страстной бульвар, 8

Lucky Izakaya bar

Паназия от австралийского шефа Глена Баллиса — открытая кухня, винные шкафы, гриль. 

Что брать: татаки, тартар из говядины с угрем

Большая Никитская, 23/9

«Сахалин»

Большая удача сесть за столик у окна: в ресторане духозахватывающий вид на Москву. Региональные продукты, ледник с аквариумом, ракушки, крабы и креветки.

Что брать: тартар из гребешка с папайей и соусом понзу; стейк из черной трески с мисо; суши со спинкой тунца и листьями васаби

ул. Смоленская, 8

  • Maritozzo Osteria-Mosca

Sartoria Lamberti

Гастроателье на первом этаже отеля The Ritz-Carlton Moscow. Изысканный итальянский проект с небольшой мастерской сразу за порогом.

Что брать: качо-э-пепе в пекорино со сладкой креветкой; утиная ножка с кенийской фасолью

ул. Тверская, д.3

«Казбек»

Грузинская классика от шефа Мамии Джоджуа и его мамы Наны в теплом ресторане с большой печью, красивой посудой и глубоким изумрудным цветом в интерьере.

Что брать: жареный сулугуни, хинкали и аджарули, конечно! Начинку хачапури выбирайте сами: трюфель, лосось, 4 сыра или аджапсандал.

ул. 1905 Года, 2

Maritozzo Osteria-Mosca

Итальянский проект Probka Family Арама Мнацаканова. Могут подать безглютеновую неаполитанскую пиццу по рецепту Джузеппе Кутраро (даже с безлактозной моцареллой!).

Что брать: пицца с цукини, таледжио и ндуей; лингвини Путтанеска; паштет из цесарки с домашним чатни и маринованными корнишонами

Малая Бронная 24 стр. 1

Black Thai

Новый Блэк Тай (хочется сказать «роскошный») в здании именитой гостиницы «Украина» с отличным баром. 

Что брать: утка по-бангкокски; том ям биск с лангустинами; салат из зелёной папайи с личи и лаймовым соусом

Кутузовский проспект 2/1 стр. 1

Moscow—Delhi

Аутентичное крохотное индийское домашнее кафе без фиксированного меню.  

Что брать: панир матар масала, гулабджамун

Ермолаевский пер., 7

  • «Соль»

«Соль»

Светлый паназиатский ресторан бренд-шефа Ольги Суздалкиной с фантасмагоричными картинами на стенах.

Что брать: норитако с лососем, осьминог с подкопченным картофелем

ул. Солянка, 1/2

Hands

Нео-бистро находится в ЖК, но особой магии это не мешает. Сезонные продукты, лаконичное меню и повсюду дерево!

Что брать: домашний пирог из кролика с копченой сметаной; стейк из свеклы с щавелем

Погодинская улица, 2/3

Flør

Небольшой винный нордик бар с небольшим меню. 

Что брать: ростбиф с луковым хреном; томленая говяжья щечка

Чистопрудный Бульвар 23, стр 2

Leveldva

Эклектичный бар с коктейлями на втором этаже «Уголька» (возможность схватить двух зайцев)

Что брать: палтус с портобелло, черная телятина с зелеными овощами

Большая Никитская ул., 12

Полный список из 55 кафе, баров и ресторанов смотрите здесь!

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