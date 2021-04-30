Где поужинать в Москве? 20 лучших ресторанов и кафе

Если и ужинать в Москве, то по красоте! «Собака.ru» собрала 20 ресторанов с завидной локацией, звездными шефами, оригинальными сочетаниями и потрясающими подачами.
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«Pavilion Пруд Патрики»
Файн дайнинг Александра Раппопорта с прекрасным видом и выходом к пруду. Концепция ресторана — пресноводные экосистемы с рыбами, раками и водоплавающими птицами.
Что брать: жареные караси, пельмени со стерлядью, игристая окрошка
Большой Патриарший пер., 7, стр. 1
Шеф Андрей Шмаков в здании отеля «Метрополь» возвышает современную русскую кухню с помощью сезонных продуктов. В интерьере 7 видов мрамора, лепнина и потолочная роспись.
Что брать: «Оливье» с раковыми шейками, перепелками и икрой; филе оленя с ремуладом из сельдерея, пастернаком и горчичным соусом с черной смородиной
Театральный проезд д.2
Новейший ресторан маэстро Аркадия Новикова, претендующий на Michelin (по словам создателя). Шефс тейбл, посадка с белым камином и винная комната.
Что брать: седло ягнёнка с каштанами, шпинатом и кашей из зёрен горчицы; перепелка; тартар из дикой карельской форели
Трубниковский пер., д. 15, стр. 2
Евгений Викентьев, даривший нам гастрономическое счастье в Hamlet+Jacks, теперь шеф в московском ресторане российских деликатесов Раппопорта (здесь 16 видов икры!)
Что брать: рубленная воронежская говядина с фуа-гра и гречневым коджи; козленок с соусом из грецких орехов, краснокачанной капустой и черными лисичками
Моховая ул., 15/1, стр. 1
Сердце Патриарших занято двухэтажным рестораном с белыми скатертями, панорамными окнами, хрустальными люстрами, мрамором и красным деревом.
Что брать: гребешок с черной икрой и эстрагоном; террин с фуа-гра, шампиньонами и куриной печенью; ньокки с горохом и страчателлой
Малая Бронная 21/13
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«Горыныч»
Неорусское заведение с открытой кухней и собственным хлебным цехом. Здесь отличная летняя веранда с зеленью и деревянными столами.
Что брать: стейки, запеченный баклажан с крабом и йогуртом
Рождественский бул., 1
Снова Патриаршие! Только теперь с миксом французских, итальянских, азиатских и греческих оттенков. Мясо на живом огне, холодильник для вызревания, своя пекарня со свежайшей выпечкой.
Что брать: голень ягненка с пюре из цветной капусты; бургер с трюфелем; рибай сухой выдержки
Малая Бронная, 2; Лесная, 20 стр 1; Пресненская наб. 8/1
19 строчка рейтинга The World’s 50 Best говорит сама за себя: продукты с собственной фермы, технологии, сервировка сета рукотворными 14 винами из трав, овощей и грибов.
Что брать: разные виды капусты, запеченные в печи, с зелеными маринованными персиками и трюфельным соусом; кальмар и «кальмар», напечатанный из фасоли на 3D принтере с белой спаржей и черной икрой
Страстной бульвар, 8
Паназия от австралийского шефа Глена Баллиса — открытая кухня, винные шкафы, гриль.
Что брать: татаки, тартар из говядины с угрем
Большая Никитская, 23/9
Большая удача сесть за столик у окна: в ресторане духозахватывающий вид на Москву. Региональные продукты, ледник с аквариумом, ракушки, крабы и креветки.
Что брать: тартар из гребешка с папайей и соусом понзу; стейк из черной трески с мисо; суши со спинкой тунца и листьями васаби
ул. Смоленская, 8
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Maritozzo Osteria-Mosca
Гастроателье на первом этаже отеля The Ritz-Carlton Moscow. Изысканный итальянский проект с небольшой мастерской сразу за порогом.
Что брать: качо-э-пепе в пекорино со сладкой креветкой; утиная ножка с кенийской фасолью
ул. Тверская, д.3
Грузинская классика от шефа Мамии Джоджуа и его мамы Наны в теплом ресторане с большой печью, красивой посудой и глубоким изумрудным цветом в интерьере.
Что брать: жареный сулугуни, хинкали и аджарули, конечно! Начинку хачапури выбирайте сами: трюфель, лосось, 4 сыра или аджапсандал.
ул. 1905 Года, 2
Итальянский проект Probka Family Арама Мнацаканова. Могут подать безглютеновую неаполитанскую пиццу по рецепту Джузеппе Кутраро (даже с безлактозной моцареллой!).
Что брать: пицца с цукини, таледжио и ндуей; лингвини Путтанеска; паштет из цесарки с домашним чатни и маринованными корнишонами
Малая Бронная 24 стр. 1
Новый Блэк Тай (хочется сказать «роскошный») в здании именитой гостиницы «Украина» с отличным баром.
Что брать: утка по-бангкокски; том ям биск с лангустинами; салат из зелёной папайи с личи и лаймовым соусом
Кутузовский проспект 2/1 стр. 1
Аутентичное крохотное индийское домашнее кафе без фиксированного меню.
Что брать: панир матар масала, гулабджамун
Ермолаевский пер., 7
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«Соль»
Светлый паназиатский ресторан бренд-шефа Ольги Суздалкиной с фантасмагоричными картинами на стенах.
Что брать: норитако с лососем, осьминог с подкопченным картофелем
ул. Солянка, 1/2
Нео-бистро находится в ЖК, но особой магии это не мешает. Сезонные продукты, лаконичное меню и повсюду дерево!
Что брать: домашний пирог из кролика с копченой сметаной; стейк из свеклы с щавелем
Погодинская улица, 2/3
Небольшой винный нордик бар с небольшим меню.
Что брать: ростбиф с луковым хреном; томленая говяжья щечка
Чистопрудный Бульвар 23, стр 2
Эклектичный бар с коктейлями на втором этаже «Уголька» (возможность схватить двух зайцев)
Что брать: палтус с портобелло, черная телятина с зелеными овощами
Большая Никитская ул., 12
Полный список из 55 кафе, баров и ресторанов смотрите здесь!
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