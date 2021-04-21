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19 баров Москвы, куда нужно отправиться прямо сейчас

Секретные бары, лучший грязный мартини и 50 сортов рислинга: рассказываем, в какие бары Москвы отправиться в предстоящий длинный уик-энд!

  • Meow Bar

Insider Bar

Секретный барная лаборатория между барбершопом и рестораном. Вместо барного меню почти художественный альбом с 24 миксами.

Что брать: Баккара негрони, умами Мэри, Токио хайбол

ул. Сретенка, 22/1 стр. 1

Well Well

Музыкальное бистро Владимира Перельмана (посвященное его дедушке) недалеко от парка Зарядье с красными кулисами и активной джазово-блюзовой программой.  

Что брать: домашние равиоли с креветками; щупальца осьминога с печеным перцем

Славянская пл., 2

Meow Bar

Бар актрисы и ведущей «Бара в большом городе» Ирины Чесноковой, забравшей из петербургского Bolshoy Bar Стивена Шарма

Что брать: креветки васаби, корн-дог сулугуни, коктейли

ул. Кузнецкий Мост, 19 стр.1

Koji

Азиатский спот от Lucky Group — бронируйте сильно заранее. Экспериментальная кухня Китая, Японии и Индонезии, много ферментации, умами и красиво отрисованная коктейльная карта.

Что брать: коктейли, дим самы и дамплинги

Калашный пер., 9

The Nest

Спикизи в особняке на Сретенке от Кенана Ассаба (Антикварный бар) и Ромы Пометков (совладелец петербургского Nau). В меню 13 коктейлей-путешествий, переносящих в разные точки планеты. 

Что брать: копченые ножки перепелки, коктейли

Сретенский б-р, 1

  • «Коробок»

Noor

Бар, место силы, без которого не обходится ни один маршрут уважающего себя тусовщика. Совсем недавно в подвале появился Noor Küche с классной музыкой и неоном. 

Что брать: сет итальянских закусок, коктейли

Тверская ул., 23/12

«Дом культур»

Пространство с голыми стенами, деревянными досками на полу, баром, бистро и рестораном. 

Что брать: вино и настойки, цыпленок на открытом огне, молодая капуста с трюфелем

ул. Сретенка, 25

«Коробок»

Гастрономический бар от White Rabbit Family, главный за стойкой которого один из лучших барменов России Евгений Шашин. Здесь нет меню, а к каждому коктейлю подают небольшую закуску.

Что брать: коктейли

ул. Большая Дмитровка, 7/5

Chainaya. Tea & Cocktails

Легендарный секретный бар, в который можно попасть только по предварительному звонку. 

Что брать: коктейли, взорванные огурцы

1-я Тверская-Ямская ул.

Delicatessen

Бар с большой душой, домашними настойками и уже гастролирующим по всему миру прославленным dirty martini. 

Что брать: грязный мартини, педро манхэттен из бочки, тартар из конины

Садовая-Каретная ул., 20

  • World Chess Club

Hydra

Аперитивный бар с кирпичными стенами расположен меж двух тусовочных огней: Патриаршие и «Красный Октябрь». 

Что брать: батат, ливанский салат, коктейли

Никитский бульвар, д. 11/12, стр. 1

Mitzva

Еврейский мистический бар (уже исторический!) в подвале на Пятницкой. К располагающему интерьеру прилагаются образцовые смешанные напитки. 

Что брать: гефилте фиш, хумус, коктейли (обязательно цфат сауэр)

ул. Пятницкая, 3/4 стр. 1

World Chess Club

Клуб любителей и профессионалов (в шахматы и в барную романтику). Здесь есть коктейль, посвященный успехах одной шахматистки (подается с таблетками).

Что брать: вафли с лососем, хашбраун с беконом, коктейли

Кудринская пл., 1

Riesling Boyz

Легкий винный проект Дмитрия Левицкого и Гоши Карпенко. В меню около 50 сортов рислинга!  

Что брать: сибас с соусом на основе игристого, рислинг

ул. Сретенка, 16/2

  • «Рюмочная мечты»

The Bix

Красивейший джазовый бар на Патриарших в стиле 20-х с отличным сервисом, изысканной посудой и живой музыкой.

Что брать: креветки в бокале, коктейльная классика (Americano, Бульвардье)

Большой Козихинский пер. д.9

«Рюмочная мечты»

Рюмочная на «Китай-городе» от совладельца Burger Heroes Игоря Подстрешного. Роспись, сводчатые потолки, венские стулья и настойки!

Что брать: оливье со шпротами, эстонские и белорусские самогоны

Большой Спасоглинищевский пер., 9/1 стр.10

«Сюр»

Пивной дог-френдли бар в гараже с советской мазаикой и устрицами по вторникам.

Что брать: печеный картофель (любой) и пиво

Большой Трехсвятительский переулок, 2/1 с.8

Bambule

Двухэтажный танцевальный бар с частыми гастролями ди-джеев. Внятная винная карта, интерьер в духе Берлина 70-х и завтраки

Что брать: бавет с брокколи из печи, морская закуска к вину, вино

ул. Солянка, 1/2

Black Swan

Двухэтажный паб-музей как-будто Викторианской эпохи: фрески, антикварные книги и картины, лампы, статуэтки, которые можно приобрести.

Что брать: мидии, Guinness пай с говядиной, овощами и перечным соусом

ул. Солянка, 1

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