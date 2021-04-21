19 баров Москвы, куда нужно отправиться прямо сейчас

Hydra

Аперитивный бар с кирпичными стенами расположен меж двух тусовочных огней: Патриаршие и «Красный Октябрь».

Что брать: батат, ливанский салат, коктейли

Никитский бульвар, д. 11/12, стр. 1

Mitzva

Еврейский мистический бар (уже исторический!) в подвале на Пятницкой. К располагающему интерьеру прилагаются образцовые смешанные напитки.

Что брать: гефилте фиш, хумус, коктейли (обязательно цфат сауэр)

ул. Пятницкая, 3/4 стр. 1

World Chess Club

Клуб любителей и профессионалов (в шахматы и в барную романтику). Здесь есть коктейль, посвященный успехах одной шахматистки (подается с таблетками).

Что брать: вафли с лососем, хашбраун с беконом, коктейли

Кудринская пл., 1

Riesling Boyz

Легкий винный проект Дмитрия Левицкого и Гоши Карпенко. В меню около 50 сортов рислинга!

Что брать: сибас с соусом на основе игристого, рислинг

ул. Сретенка, 16/2