19 баров Москвы, куда нужно отправиться прямо сейчас

Секретные бары, лучший грязный мартини и 50 сортов рислинга: рассказываем, в какие бары Москвы отправиться в предстоящий длинный уик-энд!
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Meow Bar
Секретный барная лаборатория между барбершопом и рестораном. Вместо барного меню почти художественный альбом с 24 миксами.
Что брать: Баккара негрони, умами Мэри, Токио хайбол
ул. Сретенка, 22/1 стр. 1
Музыкальное бистро Владимира Перельмана (посвященное его дедушке) недалеко от парка Зарядье с красными кулисами и активной джазово-блюзовой программой.
Что брать: домашние равиоли с креветками; щупальца осьминога с печеным перцем
Славянская пл., 2
Бар актрисы и ведущей «Бара в большом городе» Ирины Чесноковой, забравшей из петербургского Bolshoy Bar Стивена Шарма
Что брать: креветки васаби, корн-дог сулугуни, коктейли
ул. Кузнецкий Мост, 19 стр.1
Азиатский спот от Lucky Group — бронируйте сильно заранее. Экспериментальная кухня Китая, Японии и Индонезии, много ферментации, умами и красиво отрисованная коктейльная карта.
Что брать: коктейли, дим самы и дамплинги
Калашный пер., 9
Спикизи в особняке на Сретенке от Кенана Ассаба (Антикварный бар) и Ромы Пометков (совладелец петербургского Nau). В меню 13 коктейлей-путешествий, переносящих в разные точки планеты.
Что брать: копченые ножки перепелки, коктейли
Сретенский б-р, 1
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«Коробок»
Бар, место силы, без которого не обходится ни один маршрут уважающего себя тусовщика. Совсем недавно в подвале появился Noor Küche с классной музыкой и неоном.
Что брать: сет итальянских закусок, коктейли
Тверская ул., 23/12
Пространство с голыми стенами, деревянными досками на полу, баром, бистро и рестораном.
Что брать: вино и настойки, цыпленок на открытом огне, молодая капуста с трюфелем
ул. Сретенка, 25
Гастрономический бар от White Rabbit Family, главный за стойкой которого один из лучших барменов России Евгений Шашин. Здесь нет меню, а к каждому коктейлю подают небольшую закуску.
Что брать: коктейли
ул. Большая Дмитровка, 7/5
Легендарный секретный бар, в который можно попасть только по предварительному звонку.
Что брать: коктейли, взорванные огурцы
1-я Тверская-Ямская ул.
Бар с большой душой, домашними настойками и уже гастролирующим по всему миру прославленным dirty martini.
Что брать: грязный мартини, педро манхэттен из бочки, тартар из конины
Садовая-Каретная ул., 20
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World Chess Club
Аперитивный бар с кирпичными стенами расположен меж двух тусовочных огней: Патриаршие и «Красный Октябрь».
Что брать: батат, ливанский салат, коктейли
Никитский бульвар, д. 11/12, стр. 1
Еврейский мистический бар (уже исторический!) в подвале на Пятницкой. К располагающему интерьеру прилагаются образцовые смешанные напитки.
Что брать: гефилте фиш, хумус, коктейли (обязательно цфат сауэр)
ул. Пятницкая, 3/4 стр. 1
Клуб любителей и профессионалов (в шахматы и в барную романтику). Здесь есть коктейль, посвященный успехах одной шахматистки (подается с таблетками).
Что брать: вафли с лососем, хашбраун с беконом, коктейли
Кудринская пл., 1
Легкий винный проект Дмитрия Левицкого и Гоши Карпенко. В меню около 50 сортов рислинга!
Что брать: сибас с соусом на основе игристого, рислинг
ул. Сретенка, 16/2
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«Рюмочная мечты»
Красивейший джазовый бар на Патриарших в стиле 20-х с отличным сервисом, изысканной посудой и живой музыкой.
Что брать: креветки в бокале, коктейльная классика (Americano, Бульвардье)
Большой Козихинский пер. д.9
Рюмочная на «Китай-городе» от совладельца Burger Heroes Игоря Подстрешного. Роспись, сводчатые потолки, венские стулья и настойки!
Что брать: оливье со шпротами, эстонские и белорусские самогоны
Большой Спасоглинищевский пер., 9/1 стр.10
Пивной дог-френдли бар в гараже с советской мазаикой и устрицами по вторникам.
Что брать: печеный картофель (любой) и пиво
Большой Трехсвятительский переулок, 2/1 с.8
Двухэтажный танцевальный бар с частыми гастролями ди-джеев. Внятная винная карта, интерьер в духе Берлина 70-х и завтраки
Что брать: бавет с брокколи из печи, морская закуска к вину, вино
ул. Солянка, 1/2
Двухэтажный паб-музей как-будто Викторианской эпохи: фрески, антикварные книги и картины, лампы, статуэтки, которые можно приобрести.
Что брать: мидии, Guinness пай с говядиной, овощами и перечным соусом
ул. Солянка, 1
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