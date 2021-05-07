Четыре маршрута для прогулок на природе: главные экотропы Петербурга

Где гулять на майских праздниках? «Собака.ru» собрала оборудованные экотропы Петербурга – кроме живописных видов, там есть настилы, лестницы и мостики, которые помогут вам не утонуть в весенней слякоти.
Дудергофские высоты
Памятник природы «Дудергофские высоты» — небольшая природная территория площадью 65 га, но здесь необычные для Северо-Запада рельеф и растительность. Это самое высокое место Петербурга — возвышенность Балтийско-Ладожского уступа, которая ограничена ложбинами от сошедшего ледника. У подножия высот есть Дудергофское озеро.
С 1820-х Дудергоф принадлежал царской семье, но, в отличие от других загородных резиденций, природа здесь сохранялась преимущественно в естественном состоянии. Были сооружены только скромные деревянные постройки — дом для проживания семьи Николая I, молочный домик, а также выкопан небольшой пруд, проложены дорожки. После революции лес на высотах охранялся и имел статус парка. В 1941 и 1944 годах высоты были местом боев. Здесь располагалась одна из батарей, сформированных из моряков Балтийского флота, и стояли орудия с крейсера «Аврора». Тогда деревья были уничтожены, а после войны здесь вырос уникальный для таежной зоны широколиственный лес.
Протяженность эко-тропы — 2,5 км. Начать прогулку лучше от станции «Дудергоф» (40 минут на электричке от Балтийского вокзала). На входе установлен стенд с картой Дудергофских высот, линией эко-тропы и отмеченными достопримечательностями. Заканчивается маршрут у мемориала морякам-авроровцам. После подъема на Воронью гору вы попадете на обзорную площадку с видом на озеро и окрестные поселения. Также обзорная площадка есть на Ореховой горе. Единственное сохранившееся после войны здание — больница общины сестер милосердия Святого Георгия в стиле модерн. А у восточного склона «Туутари-парка» в буреломе спряталось древнее кладбище ингерманландских финнов с огромным количеством металлических крестов.
«Западный Котлин»
Каждую весну и осень на острове Котлин на территории этой экотропы останавливаются тысячи птиц, среди которых есть редкие: лебедь-кликун, серая утка, шилохвость, большой и средний крохали, галстучник, клуша, полярная и малая крачки. Здесь можно погулять по черноольховым и осиновым лесам, побережью и мелководью залива. Маршрут начинается у северных ворот форта «Шанц», заложенного в 1706 году, и проходит по грунтовым дорогам, лесным тропинкам и песчаным пляжам заказника, мимо крепостной железной дороги, когда-то соединявшей Кронштадт с фортами острова. На берегу сооружена наблюдательная вышка со встроенным информационным центром, в котором представлена небольшая, но интересная экспозиция о флоре и фауне этого места.
Протяженность маршрута — 1,5 км. При желании прогулку по заказнику можно расширить и дойти, например, до самой западной оконечности острова, где располагается форт «Риф», или до одного из пляжей северного побережья заказника. Добраться можно на автомобиле по ЗСД или на общественном транспорте — до Кронштадта на автобусе от станций «Старая Деревня», «Беговая» или «Черная речка», а потом автобусом № 2КР до конечной остановки «Форт «Шанц».
«Комаровский берег»
Сюда стоит ехать не только ради прекрасного вида на Финский залив и филиала богемной чебуречной «У Ларисы», но и чтобы увидеть участки парка начала XX века с прудами и остатками фонтана; старовозрастные ельники, множество муравейников северного лесного муравья; песчаные дюны и пляжи с естественной растительностью. Протяженность маршрута — 2,8 км, он начинается на улице Морская поселка Комарово.
«Сестрорецкое болото»
В 2020 году в заказнике «Сестрорецкое болото» было завершено создание первого в городе болотного экологического маршрута. Это самая крупная особо охраняемая природная территория в городе. В границах заказника располагается обширное верховое болото с низинными и переходными окраинами, не подвергавшееся осушению, и северная часть водохранилища Сестрорецкий Разлив. Мелководья Разлива и впадающих в него рек — место скоплений водоплавающих и околоводных птиц в период миграций. Весной здесь можно увидеть тетеревов, а летом — журавлей. Добраться сюда можно на электричке — от Финляндского вокзала до станции «Белоостров». Начинается тропа в конце Железнодорожной улицы, после информационных щитов нужно повернуть налево.
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Устье реки Черной
Сейчас ведутся работы по созданию маршрутов и на других особо охраняемых природных территориях: в заказниках «Гладышевский» вдоль берегов реки Черная и «Юнтоловский», в «Северном побережье Невской губы» по старинному парку со старовозрастными дубами «Ближние дубки», созданному во времена Петра I.
Фото предоставлены пресс-службой Комитета по природопользованию Санкт-Петербурга.
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