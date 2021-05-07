Четыре маршрута для прогулок на природе: главные экотропы Петербурга

Дудергофские высоты

Памятник природы «Дудергофские высоты» — небольшая природная территория площадью 65 га, но здесь необычные для Северо-Запада рельеф и растительность. Это самое высокое место Петербурга — возвышенность Балтийско-Ладожского уступа, которая ограничена ложбинами от сошедшего ледника. У подножия высот есть Дудергофское озеро.

С 1820-х Дудергоф принадлежал царской семье, но, в отличие от других загородных резиденций, природа здесь сохранялась преимущественно в естественном состоянии. Были сооружены только скромные деревянные постройки — дом для проживания семьи Николая I, молочный домик, а также выкопан небольшой пруд, проложены дорожки. После революции лес на высотах охранялся и имел статус парка. В 1941 и 1944 годах высоты были местом боев. Здесь располагалась одна из батарей, сформированных из моряков Балтийского флота, и стояли орудия с крейсера «Аврора». Тогда деревья были уничтожены, а после войны здесь вырос уникальный для таежной зоны широколиственный лес.

Протяженность эко-тропы — 2,5 км. Начать прогулку лучше от станции «Дудергоф» (40 минут на электричке от Балтийского вокзала). На входе установлен стенд с картой Дудергофских высот, линией эко-тропы и отмеченными достопримечательностями. Заканчивается маршрут у мемориала морякам-авроровцам. После подъема на Воронью гору вы попадете на обзорную площадку с видом на озеро и окрестные поселения. Также обзорная площадка есть на Ореховой горе. Единственное сохранившееся после войны здание — больница общины сестер милосердия Святого Георгия в стиле модерн. А у восточного склона «Туутари-парка» в буреломе спряталось древнее кладбище ингерманландских финнов с огромным количеством металлических крестов.