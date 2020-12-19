Комздрав составил список главных рассадников коронавируса в Петербурге. На первом месте — «детские и учебные коллективы»

Комитет по здравоохранению Петербурга перечислил отрасли, где чаще всего заражаются коронавирусом. Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на заместителя главы ведомства Евгения Антипова.
На первом месте расположились «детские и учебные коллективы». Как уточнил Антипов, они являются мощным источником распространения не только COVID-19, но и других ОРВИ. Из-за этого комздрав поддерживал перевод на дистанционное обучение старших классов, однако Роспотребнадзор выступил против.
На втором месте в списке находятся «отрасли, которые отвечают за культурно-массовые мероприятия». «Один человек может передать инфекцию сотне людей», — добавил Евгений Антипов. При этом бары заняли лишь третью позицию в рейтинге.
В список также входят заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры, торговые площадки и ярмарки. По словам Антипова, уличные формы торговли являются более безопасными.
Напомним, в Петербурге ранее ввели новые ограничения по коронавирусу. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. С 23 ноября запрещается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях. До 15 января 2021 года в Петербурге запрещена работа общепита в ночное время и работа фуд-кортов, устанавливаются дополнительные требования к допуску посетителей в театры, концертные залы, концертные площадки и кинотеатры. Также в Петербурге ввели новогодние ограничения — общепит полностью закроется на пять дней, в период праздников не будут работать музей, театры и выставки. Вслед за городом их ввели в Ленинградской области. Студентов российских вузов перевели на дистанционное обучение до февраля 2021 года.
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