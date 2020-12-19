Комздрав составил список главных рассадников коронавируса в Петербурге. На первом месте — «детские и учебные коллективы»

На первом месте расположились «детские и учебные коллективы». Как уточнил Антипов, они являются мощным источником распространения не только COVID-19, но и других ОРВИ. Из-за этого комздрав поддерживал перевод на дистанционное обучение старших классов, однако Роспотребнадзор выступил против.

На втором месте в списке находятся «отрасли, которые отвечают за культурно-массовые мероприятия». «Один человек может передать инфекцию сотне людей», — добавил Евгений Антипов. При этом бары заняли лишь третью позицию в рейтинге.