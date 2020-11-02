Когда в Петербурге наступит пик заболеваемости коронавирусом и скоро ли откроют границы с Финляндией? В прогнозе ученого Алексея Боровкова

По словам Боровкова, сейчас стоит надеяться, что вспышка гриппа и ОРВИ случится весной — уже после того, как будет будет пройдет новый пик заболеваемости коронавирусом. В противном случае прогноз «мгновенно поменяется», и Россия пойдет по пессимистичном сценарию — если высокая заболеваемости гриппом настанет в восходящий момент. «Если брать в расчет прошлогодние данные вспышки ОРВИ, то на графике произойдет резкий скачок вместо прогнозируемого плавного роста», — отметил ученый.

Судя по всему, петербуржцы нескоро смогут поехать в Финляндию — по числу заболеваний Россия не попадает под критерии, необходимые для открытия границ. «ВОЗ объявила о необходимом критерии для открытия границ — в стране должно быть не больше 40 инфицированных человек на 100 тысяч. Финляндия установила отметку в 25 больных на 100 тысяч — нет смысла до мая 2021 года рассуждать об открытии границ с этой страной. В регионах этот необходимый критерий может быть достигнут. Но в мегаполисах такое значение не стоит ожидать раньше весны, возможно, ближе к лету», — резюмировал Боровков.