Петербург бьет рекорд суточных приростов по числу заболевших новой коронавирусной инфекцией — по состоянию на 2 ноября, оно составило более 900. Когда в городе могут быть зарегистрированы рекордные случаи заражения и стоит ли петербуржцам рассчитывать на открытие границ с Финляндией — в прогнозе руководителя рабочей группы по созданию математических моделей распространения коронавируса Алексея Боровкова.
Когда в Петербурге наступит пик заболеваемости коронавирусом и скоро ли откроют границы с Финляндией? В прогнозе ученого Алексея Боровкова
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Sergey_Bogomyako / Shutterstock.com
Алексей Боровков
Из выступления на научной конференции BiotechClub 2020. Записала Карина Сиразетдинова для «Собака.ru»:
На данный момент в России второй пик по числу активных заражений: он составляет практически 150%. Санкт-Петербург бьет рекорд с точки зрения подъема: в первом пике число активных заражений дошло до отметки 10 619, минимум — 4 197, сейчас — 17 984. C помощью методов математического моделирования мы составили прогноз, по которому Россия движется строго с конца августа. Согласно данному прогнозу, 8 января 2021 года в Санкт-Петербурге ожидается 31 422 активных заражений. Если же по ряду причин Россия пойдет по пессимистичному сценарию, что станет известно в течение нескольких дней, то пик случится раньше, 5 января, и активных заражений будет более 46 тысяч.
По словам Боровкова, сейчас стоит надеяться, что вспышка гриппа и ОРВИ случится весной — уже после того, как будет будет пройдет новый пик заболеваемости коронавирусом. В противном случае прогноз «мгновенно поменяется», и Россия пойдет по пессимистичном сценарию — если высокая заболеваемости гриппом настанет в восходящий момент. «Если брать в расчет прошлогодние данные вспышки ОРВИ, то на графике произойдет резкий скачок вместо прогнозируемого плавного роста», — отметил ученый.
Судя по всему, петербуржцы нескоро смогут поехать в Финляндию — по числу заболеваний Россия не попадает под критерии, необходимые для открытия границ. «ВОЗ объявила о необходимом критерии для открытия границ — в стране должно быть не больше 40 инфицированных человек на 100 тысяч. Финляндия установила отметку в 25 больных на 100 тысяч — нет смысла до мая 2021 года рассуждать об открытии границ с этой страной. В регионах этот необходимый критерий может быть достигнут. Но в мегаполисах такое значение не стоит ожидать раньше весны, возможно, ближе к лету», — резюмировал Боровков.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 1 миллион 655 тысяч, в Москве — 434 тысячи, в Петербурге — 63 тысячи, в мире — 46 миллионов человек. Проводить тестирование на коронавирус разрешили всем частным и государственным медицинским лабораториям. С 26 октября сотрудники транспортных предприятий и таксисты имеют право отказать в проезде петербуржцам без масок. До 29 ноября запрещена работа общепита в ночное время. «Собака.ru» ведет трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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