В настоящий момент в Петербурге подготовлено 5815 коек для пациентов с COVID-19. При этом 4874 заняты, а 941 койка — свободна. Об этом рассказал глава петербургского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
В Петербурге остались свободными меньше тысячи коек для пациентов с коронавирусом
Как сообщил Лисовец, только на этой неделе госпитализировали по 400–500 пациентов в день. Он считает, резкий рост числа выявленных случаев коронавирусной инфекции связан с более масштабным тестированием, ведь в городе работает 46 лабораторий, которые берут анализы.
Также он напомнил, что Госпиталь для ветеранов войн на Народной улице начал прием больных. «Подготовлены койки во временном госпитале в «Ленэкспо», однако пациентов туда не везут – хватает коек в других учреждениях. Также развернуты 40 коек для детей в Педиатрическом медицинском университете. Но туда также не начали госпитализировать маленьких пациентов, так как свободны 65 коек в Детской больнице №5 им. Н.Ф. Филатова», — написал он. Кроме того, с 19 октября Николаевская больница сможет принимать пациентов с коронавирусом.
Неделю назад в Смольном заявили о том, что в Петербурге свободно 649 из 4930 коек для заболевших коронавирусом. На тот момент в городе было занято почти 87% коек под COVID-19.
Напомним, губернатор города Александр Беглов продлил все действующие запреты и ограничения, которые были введены в связи с коронавирусом, до 29 ноября. Так, петербуржцы должны соблюдать масочный режим в общественных местах и транспорте, а людям старше 65 лет рекомендуется оставаться на самоизоляции.
Ранее Александр Беглов заявил о том, что правительство Петербурга не будет вводить новые ограничения из-за коронавируса — это бьет как по бизнесу, так и по доходам города. Но расслабляться петербуржцам все-таки не советуют. Как заявил губернатор города, «все зависит от нашей дисциплины, сознательности».
О второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить в начале августа. Новую вспышку заболеваемости в Смольном прогнозировали в сентябре, эксперты считают, что она может быть зафиксирована в начале ноября. При самом пессимистичном сценарии уже к началу зимы число активных больных COVID-19 в Петербурге может достигнуть 18 тысяч человек.
Несмотря на заявление Беглова, ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин назвал условие, при котором вновь закроет бизнес и введет самоизоляцию из-за коронавируса — «когда больных придется размещать в коридорах».
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