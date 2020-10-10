Губернатор города Александр Беглов продлил все действующие запреты и ограничения, которые были введены в связи с коронавирусом, до 29 ноября. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Смольного.
В Петербурге продлили ограничительные меры по коронавирусу до конца ноября
Так, петербуржцы должны соблюдать масочный режим в общественных местах и транспорте, а людям старше 65 лет рекомендуется оставаться на самоизоляции.
При этом сохраняется запрет на проведение публичных мероприятий.
Кроме того, выплаты ежемесячных пособий на школьников продлят «до исполнения ребенку очередного полного года без необходимости обращения в МФЦ».
Предполагается, что с помощью этого изменения получится избежать массового скопления людей и сократится риск распространения COVID-19.
Также организации и индивидуальные предприниматели обязаны соблюдать требования и рекомендации, предусмотренные постановлением от 13.03.2020 № 121. В числе требований — соблюдение стандартов безопасной деятельности и получение QR-кодов.
Ранее Александр Беглов заявил о том, что правительство Петербурга не будет вводить новые ограничения из-за коронавируса — это бьет как по бизнесу, так и по доходам города. Но расслабляться петербуржцам все-таки не советуют. Как заявил губернатор города, «все зависит от нашей дисциплины, сознательности».
Напомним, о второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить в начале августа. Новую вспышку заболеваемости в Смольном прогнозировали в сентябре, эксперты считают, что она может быть зафиксирована в начале ноября. При самом пессимистичном сценарии уже к началу зимы число активных больных COVID-19 в Петербурге может достигнуть 18 тысяч человек.
Несмотря на заявление Беглова, ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин назвал условие, при котором вновь закроет бизнес и введет самоизоляцию из-за коронавируса — «когда больных придется размещать в коридорах».
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