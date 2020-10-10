В Петербурге продлили ограничительные меры по коронавирусу до конца ноября

Так, петербуржцы должны соблюдать масочный режим в общественных местах и транспорте, а людям старше 65 лет рекомендуется оставаться на самоизоляции.

При этом сохраняется запрет на проведение публичных мероприятий.

Кроме того, выплаты ежемесячных пособий на школьников продлят «до исполнения ребенку очередного полного года без необходимости обращения в МФЦ».

Предполагается, что с помощью этого изменения получится избежать массового скопления людей и сократится риск распространения COVID-19.