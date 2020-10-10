На сегодняшний день в Петербурге свободно 649 из 4930 коек для заболевших коронавирусом. Об этом рассказал председатель комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.
В Смольном рассказали, сколько в Петербурге осталось свободных коек для пациентов с коронавирусом
Получается, что сейчас в городе занято почти 87% коек под COVID-19. Также стало известно, что за минувшие сутки в городские больницы с коронавирусной инфекцией и подозрением на нее поступило порядка 404 пациента. Лисовец напомнил, что с 12 октября в Петербурге заработает временный госпиталь в «Ленэкспо» и площадка Госпиталя для ветеранов войн на Народной улице.
Напомним, губернатор города Александр Беглов продлил все действующие запреты и ограничения, которые были введены в связи с коронавирусом, до 29 ноября. Так, петербуржцы должны соблюдать масочный режим в общественных местах и транспорте, а людям старше 65 лет рекомендуется оставаться на самоизоляции.
Ранее Александр Беглов заявил о том, что правительство Петербурга не будет вводить новые ограничения из-за коронавируса — это бьет как по бизнесу, так и по доходам города. Но расслабляться петербуржцам все-таки не советуют. Как заявил губернатор города, «все зависит от нашей дисциплины, сознательности».
О второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить в начале августа. Новую вспышку заболеваемости в Смольном прогнозировали в сентябре, эксперты считают, что она может быть зафиксирована в начале ноября. При самом пессимистичном сценарии уже к началу зимы число активных больных COVID-19 в Петербурге может достигнуть 18 тысяч человек.
Несмотря на заявление Беглова, ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин назвал условие, при котором вновь закроет бизнес и введет самоизоляцию из-за коронавируса — «когда больных придется размещать в коридорах».
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