В Смольном рассказали, сколько в Петербурге осталось свободных коек для пациентов с коронавирусом

Напомним, губернатор города Александр Беглов продлил все действующие запреты и ограничения, которые были введены в связи с коронавирусом, до 29 ноября. Так, петербуржцы должны соблюдать масочный режим в общественных местах и транспорте, а людям старше 65 лет рекомендуется оставаться на самоизоляции.

Ранее Александр Беглов заявил о том, что правительство Петербурга не будет вводить новые ограничения из-за коронавируса — это бьет как по бизнесу, так и по доходам города. Но расслабляться петербуржцам все-таки не советуют. Как заявил губернатор города, «все зависит от нашей дисциплины, сознательности».

О второй волне заболеваемости COVID-19 в Смольном начали говорить в начале августа. Новую вспышку заболеваемости в Смольном прогнозировали в сентябре, эксперты считают, что она может быть зафиксирована в начале ноября. При самом пессимистичном сценарии уже к началу зимы число активных больных COVID-19 в Петербурге может достигнуть 18 тысяч человек.

Несмотря на заявление Беглова, ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин назвал условие, при котором вновь закроет бизнес и введет самоизоляцию из-за коронавируса — «когда больных придется размещать в коридорах».