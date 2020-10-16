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Главные новости этой недели

Рекорд Петербуржцев: за сентябрь 2020 разводов больше, чем в любой из сентябрей за последние 10 лет

Мариинская больница нуждается в донорах: запас крови всех групп и резус факторов достиг критического минимума. Открыт дополнительный прием.

В Нидерландах скончался человек, повторно заразившийся коронавирусом. Это первый в мире подобный случай.

В Петербурге изменились правила размещения уличной рекламы. В частности, увеличен максимально допустимый размер вывесок, а также разрешены вывески на козырьках.

В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса в Новосибирском центре «Вектор». «На подходе еще одна» — сообщил Владимир Путин.

Михаил Пиотровский разрешил свадебные фото в Эрмитаже с ограничением по участникам. Условия, на которых можно провести свадебную фотосессию в музее, пока неизвестны.

Смольный обязал вакцинировать от гриппа и ОРВИ не менее 75% работников торговли и общепита. При этом в распоряжении не уточняется, от чего именно необходимо прививать сотрудников.

«Тинькофф не продается ни «Яндексу», ни МТС»: Олег Тиньков прекратил переговоры: бизнесмен хочет объединения, а не продажи.

Ольга Угарова,
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