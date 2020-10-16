Рекорд Петербуржцев: за сентябрь 2020 разводов больше, чем в любой из сентябрей за последние 10 лет.
Мариинская больница нуждается в донорах: запас крови всех групп и резус факторов достиг критического минимума. Открыт дополнительный прием.
В Нидерландах скончался человек, повторно заразившийся коронавирусом. Это первый в мире подобный случай.
В Петербурге изменились правила размещения уличной рекламы. В частности, увеличен максимально допустимый размер вывесок, а также разрешены вывески на козырьках.
В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса в Новосибирском центре «Вектор». «На подходе еще одна» — сообщил Владимир Путин.
Михаил Пиотровский разрешил свадебные фото в Эрмитаже с ограничением по участникам. Условия, на которых можно провести свадебную фотосессию в музее, пока неизвестны.
Смольный обязал вакцинировать от гриппа и ОРВИ не менее 75% работников торговли и общепита. При этом в распоряжении не уточняется, от чего именно необходимо прививать сотрудников.
«Тинькофф не продается ни «Яндексу», ни МТС»: Олег Тиньков прекратил переговоры: бизнесмен хочет объединения, а не продажи.
Главные новости этой недели
Рекорд Петербуржцев: за сентябрь 2020 разводов больше, чем в любой из сентябрей за последние 10 лет.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.