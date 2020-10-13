В Петербурге изменились правила размещения уличной рекламы. Теперь разрешены вывески на козырьках

Теперь максимально допустимый размер информационных вывесок увеличен с 0,6 метра до 0,8 — он будет зависеть от зоны размещения вывески. Для конструкций большего размера предусмотрен отдельный порядок согласования. Также допускается использование динамической смены изображения на отдельно стоящих рекламных щитах и разрешены вывески на козырьках. Ранее это было запрещено.

Аптеки могут дополнительно устанавливать консольные вывески в виде креста», даже если уже есть настенная вывеска. Для автодилеров, ресторанов общественного питания, АЗС установлен порядок размещения отдельно стоящих элементов наружной информации. Кроме того, правила прописывают типовые варианты настенных вывесок — консольных, отдельно стоящих указателей, знаков адресации, отдельно стоящих и навесных информационных стендов.

«Очень важно, чтобы вывески не становились эстетическим диссонансом. Петербуржцы справедливо привлекают внимание к неуместным с художественной точки зрения рекламным конструкциям. Вместе с тем бизнес-сообщество неоднократно просило внести изменения в действующие регламенты, чтобы добиться большего эстетического разнообразия», — отметил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, ранее крышу гостиницы «Октябрьская» на площади Восстания освободили от рекламы. Решение демонтировать свою крупноформатную конструкцию группа ВТБ приняла в январе этого года. Теперь там осталась только надпись «Город-Герой Ленинград».