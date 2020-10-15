Жених и невеста с пятью гостями могут прийти и сфотографироваться в интерьерах Государственного Эрмитажа. Как пояснил Пиотровский, правило работало раньше, однако спустя какое-то время было отменено. Условия, на которых можно провести свадебную фотосессию в музее, в пресс-службе Эрмитажа пока не уточняют, советуя следить за обновлениями на официальном сайте музея.

Напомним, в сентябре в Большом дворе Зимнего дворца появился Будда. Скульптура «Эрмитажный Будда» авторства современного китайского художника Чжана Хуаня установлена в рамках проекта «Скульптура во дворе» и заменяет собой арт-объект «Карлота» — монументальная скульптура испанского художника Жауме Пленсы была выставлена во дворе Эрмитажа на протяжении года.