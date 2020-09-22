«Тинькофф банк» заключил сделку о своей продаже «Яндексу»

В соответствии с предварительно достигнутым соглашением, «Яндекс» должен будет заплатить за каждую акцию по 27,64 доллара — итоговая сумма сделки составит 5,5 миллиардов долларов. Таким образом, Yandex N.V. оформит сделку с премией в 8% к цене закрытия Глобальной депозитной расписки (GDR) на торгах 21 сентября.

Напомним, основатель и глава совета директоров «Тинькофф банк» Олег Тиньков борется с лейкемией. Заболевание в острой форме диагностировали Тинькову в октябре 2019 года — он уже перенес три курса химиотерапии, а после четвертого потерял волосы. Управление «Тинькофф банком» взяли на себя партнеры Тинькова — он уверен, что бизнес находится в надежных и профессиональных руках. «Мы выйдем из этого кризиса на 100% сильнее, чем любой из наших конкурентов», — отметил ранее Тиньков.