Дискуссия с автором закона о «наливайках», предметы интерьера из кофейных пачек и стейки на стафф: 9 самых интересных материалов февраля

Куда ходить на бизнес-ланч, а куда — на постное меню? Собрали все самое лучшее за этот месяц.
Столик на одного! В каких ресторанах устраивают свидания с самими собой рэпер Icegergert, видеоблогер Сыендук и актриса Анна Завтур
Мороженое в Эрмитаже и домашние бутерброды в компьютерном ретро-клубе: гастрономическими рекомендациями делятся художник Покрас Лампас, галерист Анна Нова, гастропродюсер Артем Балаев и главред сайта Собака.ru Михаил Стацюк.
Читать здесь.
Чем рестораны кормят своих сотрудников? В стафф-меню — котлеты из стейков, пататас бравас и сосики в тесте
У команды Blackchops есть традиция — остаться после смены, сесть за бар и выпить пинту пива. В течение смены сотрудники едят раздельно, но иногда, во время брифинга, пробивают себе что-то из меню завтраков и общаются по рабочим вопросам, потягивая чай с молоком под круассаны
Специально к бранчам су-шеф Catch 22 Эмма Кавтарадзе готовит сосиски в тесте, которые обычно выпекает на стафф
Блюдо от шефа или блюдо для шефа? Закрыть ресторан на сиесту или пообедать на бегу, испечь для персонала 100 сосисок в тесте или соорудить пататас бравас, нанять повара на стафф-питание или готовить на «камень-ножницы-бумага? Заглянули на кухни ресторанов и узнали, что (и как!) сегодня едят сотрудники заведений: от камерного испанского бара до великой итальянской империи.
Читать здесь.
Какой бизнес, такой и ланч! 9 обеденных вариантов в кафе и ресторанах Петербурга
В итальянском бистро Mill на Чайковского обеденное меню обещают менять еженедельно, конечно, не пренебрегая своими экспериментами с ферментацией. За 990 руб. вам предложат фокаччу с морковным кремом и лакто-овощами, куриный бульон с равиоли и куриные сердечки с пюре и перечным соусом. Вместо последнего блюда можно взять модный флэт брэд с драгоценными томатами Сан Марцано и песто.
Честный и очень сытный ланч из трех блюд с напитком за 495 руб. в «Федя, Дичь!» включает на выбор салат из битых огурцов с арахисом и редисом или крабовый, крем-суп из зеленого горошка или рассольник с говядиной, а на горячее — куриная котлета с пюре, жаркое из свинины или гречневая лапша с овощами и яйцом.
Титулованная пицца, тосканский качукко с морепродуктами, греческий кефтедес и отвар из трав: что где есть в обед петербуржцам? Собака.ru собрала список кафе и ресторанов с бизнес-ланчами, за которые может ручаться, на разные случаи жизни.
Читать здесь.
Монастырский хлеб из Александро-Невской лавры, хинкали и кундюмы: что где есть в Великий пост
Очень солнечное постное меню подготовил шеф-повар Сергей Гальцев для Juan Cantina Espanola в особняке Мясникова. Берем печеные перцы с соусом ромеско и тофу, кукурузный крем-суп с мини кукурузой гриль и овощи из угольной печи и насыщаемся витамином D.
Спагетти болоньезе с растительным мясом, тартар из свеклы, в котором умами в нем не меньше, чем в мясном, и салат, закрывающий дневную потребность в клетчатке, — собрали самые интересные постные блюда в ресторанах Петербурга. Все постные меню работают до 11 апреля включительно.
Читать здесь.
10 самых дорогих блюд Петербурга: лобстеры с черной икрой и говядина на вулканическом камне с горы Фудзи
Гулять так гулять! Стейк в золоте, говядина экстремальной мраморности, морской язык, черная икра с блинами (и не наоборот!). В каких ресторанах предельно дорогие блюда и сколько они стоят? Начинаем отсчет!
Читать здесь.
Kuznyahouse закрылся, Aster строится на Петроградке, кафе «Подписных изданий» открылось в Москве
Кто стал худруком «Кабаре ШУМ», а кто объявил распродажу своего меню по понедельникам? Самые важные гастрономические новости прямо сейчас!
Читать здесь.
С начала 2020-х гамбургеры в петербургском фастфуде подорожали в среднем на 135%!
В декабре 2025 года базовый бургер в петербургском фастфуде в среднем стоил 146 рублей и 45 копеек — такие данные Собака.ru предоставили в Петростате. По сравнению с январем 2020 года гамбургер подорожал более чем в два раза.
Читать здесь.
Дискутируем с автором закона о «наливайках» Денисом Четырбоком! Почему говорят о новых ужесточениях? В какие бары ходит (да, мы спросили!) сам депутат?
Одна из самых скандальных инициатив последнего времени — закон о «наливайках» — действует в Петербурге несколько месяцев, но СМИ пишут о том, что его могут ужесточить. Правда ли это? К чему приготовиться владельцам городских баров? И каким разработчики документа видят будущее городского общепита? Все эти вопросы редактор Собака.ru Константин Крылов задал одному из авторов закона, депутату ЗакСа Денису Четырбоку. А заодно подискутировал, какой бар будет более шумным — размером с отдельный кабинет, или с зал заседания Заксобрания.
Читать здесь.
Светильник из апельсиновой кожуры и панно из кофейных пачек: экспериментальная мастерская «Горка» открыла кофейню-библиотеку
Это проект Андрея Болонева, основателя студии малосерийного производства мебели «Горка» на стыке дизайна, ремесла и исследования материалов. Команда создает мебель и предметы интерьера из кофейных пачек и сосновых шишек, кошельки из апельсиновой кожуры.
Читать здесь.
Комментарии (0)