Дискуссия с автором закона о «наливайках», предметы интерьера из кофейных пачек и стейки на стафф: 9 самых интересных материалов февраля

Честный и очень сытный ланч из трех блюд с напитком за 495 руб. в «Федя, Дичь!» включает на выбор салат из битых огурцов с арахисом и редисом или крабовый, крем-суп из зеленого горошка или рассольник с говядиной, а на горячее — куриная котлета с пюре, жаркое из свинины или гречневая лапша с овощами и яйцом.