Дискуссия с автором закона о «наливайках», предметы интерьера из кофейных пачек и стейки на стафф: 9 самых интересных материалов февраля

Куда ходить на бизнес-ланч, а куда — на постное меню? Собрали все самое лучшее за этот месяц.

Столик на одного! В каких ресторанах устраивают свидания с самими собой рэпер Icegergert, видеоблогер Сыендук и актриса Анна Завтур

Дмитрий Сыендук. Куда сводить на свидание самого себя? Советует Дима Сыендук — суперзвезда гик-культуры, видеоблогер нашего сердца, автор каноничной озвучки «Рика и
Фото: Валентина Каштан
Дмитрий Сыендук, Куда сводить на свидание самого себя? Советует Дима Сыендук — суперзвезда гик-культуры, видеоблогер нашего сердца, автор каноничной озвучки «Рика и Морти» и лауреат ТОП50 Собака.ru. По нашей просьбе он составил пробивной (и мощно дофаминовый!) список мест, в котором есть все: и чашечка мягкого кофе, и аркады, и даже сухарики «Емеля»

Мороженое в Эрмитаже и домашние бутерброды в компьютерном ретро-клубе: гастрономическими рекомендациями делятся художник Покрас Лампас, галерист Анна Нова, гастропродюсер Артем Балаев и главред сайта Собака.ru Михаил Стацюк.

Чем рестораны кормят своих сотрудников? В стафф-меню — котлеты из стейков, пататас бравас и сосики в тесте

У команды Blackchops есть традиция — остаться после смены, сесть за бар и выпить пинту пива. В течение смены сотрудники едят раздельно, но иногда, во

У команды Blackchops есть традиция — остаться после смены, сесть за бар и выпить пинту пива. В течение смены сотрудники едят раздельно, но иногда, во время брифинга, пробивают себе что-то из меню завтраков и общаются по рабочим вопросам, потягивая чай с молоком под круассаны

Специально к бранчам су-шеф Catch 22 Эмма Кавтарадзе готовит сосиски в тесте, которые обычно выпекает на стафф

Специально к бранчам су-шеф Catch 22 Эмма Кавтарадзе готовит сосиски в тесте, которые обычно выпекает на стафф

Блюдо от шефа или блюдо для шефа? Закрыть ресторан на сиесту или пообедать на бегу, испечь для персонала 100 сосисок в тесте или соорудить пататас бравас, нанять повара на стафф-питание или готовить на «камень-ножницы-бумага? Заглянули на кухни ресторанов и узнали, что (и как!) сегодня едят сотрудники заведений: от камерного испанского бара до великой итальянской империи.

Какой бизнес, такой и ланч! 9 обеденных вариантов в кафе и ресторанах Петербурга

В итальянском бистро Mill на Чайковского обеденное меню обещают менять еженедельно, конечно, не пренебрегая своими экспериментами с ферментацией. За
Архивы пресс-служб

В итальянском бистро Mill на Чайковского обеденное меню обещают менять еженедельно, конечно, не пренебрегая своими экспериментами с ферментацией. За 990 руб. вам предложат фокаччу с морковным кремом и лакто-овощами, куриный бульон с равиоли и куриные сердечки с пюре и перечным соусом. Вместо последнего блюда можно взять модный флэт брэд с драгоценными томатами Сан Марцано и песто.

Честный и очень сытный ланч из трех блюд с напитком за 495 руб. в «Федя, Дичь!» включает на выбор салат из битых огурцов с арахисом и редисом или
Архивы пресс-служб

Честный и очень сытный ланч из трех блюд с напитком за 495 руб. в «Федя, Дичь!» включает на выбор салат из битых огурцов с арахисом и редисом или крабовый, крем-суп из зеленого горошка или рассольник с говядиной, а на горячее — куриная котлета с пюре, жаркое из свинины или гречневая лапша с овощами и яйцом.

Титулованная пицца, тосканский качукко с морепродуктами, греческий кефтедес и отвар из трав: что где есть в обед петербуржцам? Собака.ru собрала список кафе и ресторанов с бизнес-ланчами, за которые может ручаться, на разные случаи жизни.

Монастырский хлеб из Александро-Невской лавры, хинкали и кундюмы: что где есть в Великий пост

Очень солнечное постное меню подготовил шеф-повар Сергей Гальцев для Juan Cantina Espanola в особняке Мясникова. Берем печеные перцы с соусом ромеско

Очень солнечное постное меню подготовил шеф-повар Сергей Гальцев для Juan Cantina Espanola в особняке Мясникова. Берем печеные перцы с соусом ромеско и тофу, кукурузный крем-суп с мини кукурузой гриль и овощи из угольной печи и насыщаемся витамином D.

Спагетти болоньезе с растительным мясом, тартар из свеклы, в котором умами в нем не меньше, чем в мясном, и салат, закрывающий дневную потребность в клетчатке, — собрали самые интересные постные блюда в ресторанах Петербурга. Все постные меню работают до 11 апреля включительно.

10 самых дорогих блюд Петербурга: лобстеры с черной икрой и говядина на вулканическом камне с горы Фудзи

Знакомьтесь, лобстеры с осетровой икрой за 370 000 руб
Архивы пресс-служб

Знакомьтесь, лобстеры с осетровой икрой за 370 000 руб

Определяем пробу золота! Знаменитый мясной ресторан Meat_Coin дает возможность превратить любой стейк в событие
Архивы пресс-служб

Определяем пробу золота! Знаменитый мясной ресторан Meat_Coin дает возможность превратить любой стейк в событие

Гулять так гулять! Стейк в золоте, говядина экстремальной мраморности, морской язык, черная икра с блинами (и не наоборот!). В каких ресторанах предельно дорогие блюда и сколько они стоят? Начинаем отсчет!

Kuznyahouse закрылся, Aster строится на Петроградке, кафе «Подписных изданий» открылось в Москве

Архивы пресс-служб

Кто стал худруком «Кабаре ШУМ», а кто объявил распродажу своего меню по понедельникам? Самые важные гастрономические новости прямо сейчас!

С начала 2020-х гамбургеры в петербургском фастфуде подорожали в среднем на 135%!

В декабре 2025 года базовый бургер в петербургском фастфуде в среднем стоил 146 рублей и 45 копеек — такие данные Собака.ru предоставили в Петростате. По сравнению с январем 2020 года гамбургер подорожал более чем в два раза.

Дискутируем с автором закона о «наливайках» Денисом Четырбоком! Почему говорят о новых ужесточениях? В какие бары ходит (да, мы спросили!) сам депутат?

Одна из самых скандальных инициатив последнего времени — закон о «наливайках» — действует в Петербурге несколько месяцев, но СМИ пишут о том, что его могут ужесточить. Правда ли это? К чему приготовиться владельцам городских баров? И каким разработчики документа видят будущее городского общепита? Все эти вопросы редактор Собака.ru Константин Крылов задал одному из авторов закона, депутату ЗакСа Денису Четырбоку. А заодно подискутировал, какой бар будет более шумным — размером с отдельный кабинет, или с зал заседания Заксобрания.

Светильник из апельсиновой кожуры и панно из кофейных пачек: экспериментальная мастерская «Горка» открыла кофейню-библиотеку

Архивы пресс-служб
Архивы пресс-служб

Это проект Андрея Болонева, основателя студии малосерийного производства мебели «Горка» на стыке дизайна, ремесла и исследования материалов. Команда создает мебель и предметы интерьера из кофейных пачек и сосновых шишек, кошельки из апельсиновой кожуры.

Дмитрий Сыендук

