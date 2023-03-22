Какой бизнес, такой и ланч! 10 обеденных вариантов в кафе и ресторанах Петербурга

Pizza 22 см

Что: обеденный конструктор можно собрать с пиццей, занявшей 13 место в топе 50-ти лучших в Европе, супом и напитком (450 руб.) или заменить первое на салат (550 руб.). Каждый день выбор меняется: по понедельникам, например, готовят «три сыра» или пепперони, а по вторникам — «маргариту» или с брискетом.

Где: Жуковского, 45; Большая Конюшенная, 2; Льва Толстого, 1-3

Когда: по будням с 12:00 до 16:00