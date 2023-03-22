Какой бизнес, такой и ланч! 10 обеденных вариантов в кафе и ресторанах Петербурга

Домашняя паста, титулованная пицца и веганский денер: что где есть в обед петербуржцам? «Собака.ru» собрала список кафе и ресторанов с бизнес-ланчами, за которые может ручаться, на разные случаи жизни (от формата люкс в пятизвездочном отеле до ностальгичных в жанре «первое, второе и компот»).
Pizza 22 см
Что: обеденный конструктор можно собрать с пиццей, занявшей 13 место в топе 50-ти лучших в Европе, супом и напитком (450 руб.) или заменить первое на салат (550 руб.). Каждый день выбор меняется: по понедельникам, например, готовят «три сыра» или пепперони, а по вторникам — «маргариту» или с брискетом.
Где: Жуковского, 45; Большая Конюшенная, 2; Льва Толстого, 1-3
Когда: по будням с 12:00 до 16:00
«Федя, Дичь!»
Что: честный и очень сытный ланч из трех блюд с напитком за 395 руб. включает на выбор салат с медово-лимонной заправкой или крабовый, суп-пюре из брокколи, щи с курой или из говядины с овощами, а на горячее — гуляш из свинины с гречкой, рыбные тефтели с пюре или куриный рулет.
Где: Садовая ул., 7-9-11
Когда: по будням с 12:00 до 16:00
«Общество чистых тарелок»
Что: ресторан из большой семьи (в их портфеле кейтеринговая компания, корпоративные столовые и бар Mishka) окормляет обедами от 220 руб.: к любому блюду из списка в 18 наименований (берите карри или фиш'н'чипс!) бесплатно добавляют кружку бульона или овощной салат.
Где: Гороховая ул., 13; Владимирский пр., 15
Когда: по будням с 11:00 до 15:00
«Мука & Вода»
Что: в маленьком кафе обеды (420 руб./550 руб.) наполняют теми же блюдами, что и в меню, только в половину меньше. Страчателла с печеными томатами и виноградом или свекла с хурмой и козьим сыром на закуску, суп и отличная паста фреска — казаречче с томатами или с бычьими хвостами, ригатони с песто или качо э пепе. Десерт при заказе ланча обойдется всего в 100 руб.
Где: Гороховая ул., 44
Когда: по будням с 12:00 до 16:00
«Астория»
Что: в ресторане одного из самых знаковых отелей Петербурга меню ланчей меняется каждую неделю. Можно выбрать набор из двух курсов (1200 руб.), трех (1300 руб.) или четырех (1400 руб.), в которые определить закуски вроде жареных креветок с манго, селедки под шубой, супы — картофельный крем или уху, и основное блюдо.
Где: Б. Морская ул., 39
Когда: по будням с 12:00 до 15:00
Beirut
Что: ближневосточное кафе не только мастерски справляется с хумусом, но и с сервировкой обедов в тон. Есть два варианта — с кефте и чечевичным супом или с фалафелем и тыквенным супом с имбирем (750 руб.). В стоимость обоих входит турецкий чай или арабский лимонад из целого плода.
Где: Стремянная ул., 11
Когда: по будням с 13:00 до 16:00
Frank
Что: специалисты по ребрам в обед кормят большим набором из трех блюд с чиабаттой и морсом за 440 руб. Салат трех видов (с реберным мясом!), том ям, люля из говядины с пюре или куриное фрикасе доступны по четырем адресам.
Где: пр. Энгельса, 124; Московский пр., 175; Большой пр. П.С., 35; ул. Рубинштейна, 29
Когда: по будням с 12:00 до 16:00
kiki
Что: в культурное гастропространство заглядывают не только на диджей-вечеринки, но и на обеды в сытном вег-стиле. За 450 руб. получите чечевичный суп с денером — полностью веганском или с сыром халуми, а за 600 руб. к ним добавится еще салат.
Где: Тележная ул., 8-10
Когда: по будням с 15:00 до 17:30
Stroganoff Steak House
Что: ресторан, который не сдает своих позиций по мясу с 2007 года, подает отдельное меню на обед, при заказе двух блюд (от 350 руб.) из которого бесплатно наливает домашний морс, квас, чай или кофе. Есть и раздел «Поздний завтрак», внушительный выбор супов (техасский фасолевый, чаудер, из бычьих хвостов) и, конечно, титульные стейки за хорошую цену.
Где: Конногвардейский бульвар, 4
Когда: по будням с 12:00 до 16:00
«География»
Что: меню ланчей обновляется по сезонам, но всегда стоит 490 руб. за салат или суп с горячим, либо полный за 550 руб. Рекомендуем сочетать салат с томленой говядиной и киноа, овощной крем-суп и котлеты из трески с басмати на высоком подиуме у панорамного окна.
Где: ул. Рубинштейна, 5
Когда: по будням с 12:00 до 17:00
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