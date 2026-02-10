Чем рестораны кормят своих сотрудников? В стафф-меню — котлеты из стейков, пататас бравас и сосики в тесте

Во флагманском проекте Fresa's Group ответственность за сытость команды лежит на плечах одного человека — шеф-повара Максима Козлова — он даже получил внутреннюю награду «Повар года» по версии ресторанной группы. Еду на каждый день стараются готовить простую, без соусов, с полезным составом.

В идеальной картине мира сотрудников — встречаться перед сервисом, обедать, обсуждать работу и не только. Многие выросли на фильмах про рестораны и поваров, где часто транслировали эту традицию. Воспроизвести ее во Fresa сложно — все сотрудники приходят в разное время, у каждого свой тайм-менеджмент.

По особым случаям за плиту встают Евгений Фадеев (управляющий ресторана) и шеф Максим Козлов: гастродуэт воспроизводит домашние итальянские рецепты воскресного дня, которые подразумевают долгое время на заготовки и много совместного ручного труда. Готовят лазанью, пасту с фрикадельками, чебуреки, тортеллини в бульоне