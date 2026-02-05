Светильник из апельсиновой кожуры и панно из кофейных пачек: кофейня-библиотека «Горка» с экспериментальной мастерской

Ребята заняли помещение в доме 1909 года в стиле петербургского модерна (на стенах в парадной почти полностью сохранились керамические украшения и метлахская плитка конторы от «Линднер»). В кофейню идем за фильтром с брусникой и черникой, — ягоды для кофе собирали в Карелии родители Андрея, а после делали из них сок. В меню также: сэндвичи от кофейни Gotcha, торт «Карпатка», канеле с шишками, тарт с черри, веганский вишневый пирог.