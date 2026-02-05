Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Светильник из апельсиновой кожуры и панно из кофейных пачек: кофейня-библиотека «Горка» с экспериментальной мастерской

Это проект Андрея Болонева, основателя студии малосерийного производства мебели «Горка» на стыке дизайна, ремесла и исследования материалов. Команда создает мебель и предметы интерьера из кофейных пачек и сосновых шишек, кошельки из апельсиновой кожуры.

Коллаж: Диляра Керимбаева. Выполнен на основе фотографий Сергея Мисенко и Елизы Тимофеевой

Почти все составляющие интерьера в кофейне созданы вручную Андреем и его командой. Светильник на потолке — из 47-литрового композита с апельсиновой кожурой, кухню — из стенок советских шкафов и разобранных стеллажей, панно соорудили из воздушных клапанов кофейных пачек, а полки для книг — из ПВХ-труб, что остались после замены батарей. Посуду тоже делают сами. А еще регулярно проводят образовательные встречи, например, с предметными дизайнерами, и кинопоказы.

Фото предоставлены пресс-службой заведения
Фото предоставлены пресс-службой заведения
Фото предоставлены пресс-службой заведения

Ребята заняли помещение в доме 1909 года в стиле петербургского модерна (на стенах в парадной почти полностью сохранились керамические украшения и метлахская плитка конторы от «Линднер»). В кофейню идем за фильтром с брусникой и черникой, — ягоды для кофе собирали в Карелии родители Андрея, а после делали из них сок. В меню также: сэндвичи от кофейни Gotcha, торт «Карпатка», канеле с шишками, тарт с черри, веганский вишневый пирог.

Знакомьтесь, Андрей Болонев. Он основал мастерскую «Горка», которая делает мебель и предметы интерьера из кофейных пачек, сосновых шишек (и не только!)

