Светильник из апельсиновой кожуры и панно из кофейных пачек: кофейня-библиотека «Горка» с экспериментальной мастерской

Это проект Андрея Болонева, основателя студии малосерийного производства мебели «Горка» на стыке дизайна, ремесла и исследования материалов. Команда создает мебель и предметы интерьера из кофейных пачек и сосновых шишек, кошельки из апельсиновой кожуры.
Почти все составляющие интерьера в кофейне созданы вручную Андреем и его командой. Светильник на потолке — из 47-литрового композита с апельсиновой кожурой, кухню — из стенок советских шкафов и разобранных стеллажей, панно соорудили из воздушных клапанов кофейных пачек, а полки для книг — из ПВХ-труб, что остались после замены батарей. Посуду тоже делают сами. А еще регулярно проводят образовательные встречи, например, с предметными дизайнерами, и кинопоказы.
Ребята заняли помещение в доме 1909 года в стиле петербургского модерна (на стенах в парадной почти полностью сохранились керамические украшения и метлахская плитка конторы от «Линднер»). В кофейню идем за фильтром с брусникой и черникой, — ягоды для кофе собирали в Карелии родители Андрея, а после делали из них сок. В меню также: сэндвичи от кофейни Gotcha, торт «Карпатка», канеле с шишками, тарт с черри, веганский вишневый пирог.
