С начала 2020-х гамбургеры в петербургском фастфуде подорожали в среднем на 135%!

В декабре 2025 года базовый бургер в петербургском фастфуде в среднем стоил 146 рублей и 45 копеек — такие данные Собака.ru предоставили в Петростате. По сравнению с январем 2020 года гамбургер подорожал более чем в два раза.
Государственная статистика постоянно отслеживает изменения цен на товары и услуги: от капусты и бензина до автомобилей и туристических путевок. В частности Росстат (и его региональные управления) учитывает то, как меняются цифры в меню кафе и ресторанов. Специалисты ведомства ежемесячно отслеживают среднюю стоимость пяти позиций:
- чашки кофе;
- гамбургера;
- обеда в столовой или закусочной;
- обеда в ресторане;
- ужина в ресторане.
Разумеется, это усредненные показатели. Понятно, что цена гамбургера в сетевом ресторане быстрого питания и в крафтовой бургерной может отличаться в разы. Однако эти цифры позволяют судить об общей динамике цен на фастфуд.
Так, в самом начале этого десятилетия, в январе 2020 года, средний гамбургер в Петербурге стоил, по оценке Петростата, 62 рубля 28 копеек. За шесть лет он вырос в цене на 135%. Особенно сильным повышение было в 2022 году, после ухода с российского рынка крупных зарубежных сетей. За последний год, с декабря 2024 по декабрь 2025 (официальные данные публикуются с некоторой задержкой) рост цен составил примерно 13%.
Как показывает статистика, цены на фастфуд в городе росли быстрее, чем доходы населения. Так, в январе 2020 года средняя зарплата в Петербурге составляла 62513 рубля. На эти деньги можно было купить чуть более 1000 гамбургеров по ценам, указанным в статистике Петростата.
В ноябре 2025-го средняя зарплата в городе уже составила 116764 рублей. Однако по актуальным расчетам статистиков этой суммы хватило бы уже только на 804 гамбургера. Понятно, что это условные цифры, однако они могут указывать на то, что фастфуд в среднем стал менее доступен для горожан.
Как указывал в интервью Собака.ru глава Петростата Александр Кукушкин, средняя зарплата — не то же самое, что зарплата среднего горожанина. Это важный макроэкономический показатель, но из-за высокого неравенства доходов, он оказывается больше, чем сумма, которую реально получает на руки большинство горожан. Чтобы грубо сравнить свои доходы с заработком большинства среднестатистического горожанина Кукушкин предлагал умножить среднюю зарплату по городу на 0,6–0,7.
