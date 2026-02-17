С начала 2020-х гамбургеры в петербургском фастфуде подорожали в среднем на 135%!

Так, в самом начале этого десятилетия, в январе 2020 года, средний гамбургер в Петербурге стоил, по оценке Петростата, 62 рубля 28 копеек. За шесть лет он вырос в цене на 135%. Особенно сильным повышение было в 2022 году, после ухода с российского рынка крупных зарубежных сетей. За последний год, с декабря 2024 по декабрь 2025 (официальные данные публикуются с некоторой задержкой) рост цен составил примерно 13%.

Как показывает статистика, цены на фастфуд в городе росли быстрее, чем доходы населения. Так, в январе 2020 года средняя зарплата в Петербурге составляла 62513 рубля. На эти деньги можно было купить чуть более 1000 гамбургеров по ценам, указанным в статистике Петростата.

В ноябре 2025-го средняя зарплата в городе уже составила 116764 рублей. Однако по актуальным расчетам статистиков этой суммы хватило бы уже только на 804 гамбургера. Понятно, что это условные цифры, однако они могут указывать на то, что фастфуд в среднем стал менее доступен для горожан.