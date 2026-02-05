Дискутируем с автором закона о «наливайках» Денисом Четырбоком! Почему говорят о новых ужесточениях? В какие бары ходит (да, мы спросили!) сам депутат?

Со вступления в силу закона о «наливайках» прошло почти пять месяцев, как бы вы оценили его последствия?

На крепкую четверку. Первые месяцы работы показали, что закон действительно был нужен.

Мы и сами видим, и через соцсети получаем благодарности за то, что перестали наконец работать заведения одной сети алкомаркетов, которые мешали жильцам спать. По нашим данным, чуть больше 80 ее магазинов перестали работать ночью. Осталось незначительное количество заведений, которые располагаются в нежилых зданиях.

Далее, многие заведения, которые раньше работали как «наливайки», переформатировали свою работу под формат, прописанный в законе. К примеру, точка на Ветеранов, 51.Она все равно не попала в реестр, поскольку не имеет входа с улицы, но когда мы приезжали с проверкой, разница там была, как говорится, налицо. Если раньше это была зашарпанная рюмочная, то после вступления закона в силу, они пересмотрели подход к работе, приблизившись к нашему петербургскому стандарту, хоть его так и не достигли.

Это же реальный прогресс, цивилизационный сдвиг! Из каменного века мы сразу переместились в постиндустриальную эпоху.