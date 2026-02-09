Kuznyahouse закрывается, Aster строится на Петроградке, кафе «Подписных изданий» открылось в Москве

Ресторан Grecco уступил место Aster — третья точка, наконец, появится на Петроградской стороне (первый — до сих пор собирает очереди на завтрак на улице Маяковского, а второй — с открытым пекарным цехом на Римского-Корсакова в пространстве Hideout).

А средиземноморский Grecco продолжит свою историю в новых проектах Марка Лапина.

Рыбацкая ул., 2