Kuznyahouse закрывается, Aster строится на Петроградке, кафе «Подписных изданий» открылось в Москве

Кто стал худруком «Кабаре ШУМ», а кто объявил распродажу своего меню по понедельникам? Самые важные гастрономические новости прямо сейчас!
Вот это аттракцион от Алексея Алексеева: теперь по понедельникам во всех его проектах действует скидка 40% на все меню (включая алкоголь) для работников ресторанной индустрии. Работает это в ближайший месяц, с 9 февраля по 2 марта, в ресторанах Itameshi, Futurist, Lotus bistro, Inner. Единственное условие — назвать организацию и должность при предварительном бронировании (бронь обязательна!).
Ташкентская улица, 6, корп. 2; Барочная улица, 6; наб. реки Фонтанки, 14; Пионерская улица, 31
Ресторан Grecco уступил место Aster — третья точка, наконец, появится на Петроградской стороне (первый — до сих пор собирает очереди на завтрак на улице Маяковского, а второй — с открытым пекарным цехом на Римского-Корсакова в пространстве Hideout).
А средиземноморский Grecco продолжит свою историю в новых проектах Марка Лапина.
Рыбацкая ул., 2
Букинистический магазин «Подписные издания» открыли свой филиал с кафе в Москве — совместно с Музеем русского импрессионизма. Первый в столице филиал любимого петербургского бренда будет представлять собой музейный магазин нового типа, где книжные выкладки существуют вместе с кафе. Пространство на 3 этаже музея начнет работу 13 февраля с открытием выставки «Под маской» (а в полном объеме заработает с марта 2026 года). Интерьер разработан архитектурным бюро Aurore.
За зону кафе отвечает команда «Подписных булочек». Будут завтраки, тематические напитки к выставкам и уже культовые слойки и краффины. Летом обещают открытые веранды с видом на город и бывшую кондитерскую фабрику «Большевик».
Ленинградский просп., 15, стр. 11.
Kuznyahouse в Новой Голландии закрывается! Но не пугайтесь, ресторан уходит на паузу всего лишь до весны — грядет большая реконструкция. До 15 февраля включительно можно насытиться «Кузней» в том виде, к которому мы привыкли за 9 лет. Прощайте лакированные столы, кресла из «Астории», шкаф-шкатулка и диван с павлово-посадским вайбом. Вместе с этой модернизацией Петербург лишится самых танцевальных вечеринок Hotline. 14 февраля — последняя дискотека! Будут Kto DJ? and Friends, русская эстрада и R&B танцпол.
наб. Адмиралтейского канала, 2М
Актер и режиссер Артем Злобин стал худруком «Кабаре ШУМ» (ученик Льва Эренбурга в 23 года поставил маст-си спектакль «Магазин» в НДТ!)
Сезон откроет его продюсерский дебют — перформанс «Сказка о царе стакане» Даяны Загорской, победительницы «Актерской шапки» и актрисы спектаклей Анастасии Паутовой («Мать» и «Меланхолия»). Показы пройдут 11 февраля в 19:00 и в 21:00 во втором зале.
Среди других пунктов февральской афиши — серия иммерсивных спектаклей «Диалоги», уже ставших бестселлером «Шума». 18 февраля в 19:00 и 21:00 покажут спектакль Люсьен Фроловой «Алиса: исповедь во имя кармы» с участием голосового ассистента. Проект сосредоточен на внутреннем диалоге женщины в момент кризиса и поиска себя. А 25 марта команда Кабаре обещает представить новый эпизод по мотивам текстов Платона.
ул. Маяковского, 52
Комментарии (0)