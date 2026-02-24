Монастырский хлеб из Александро-Невской лавры, хинкали и кундюмы: что где есть в Великий пост

Спагетти болоньезе с растительным мясом, тартар из свеклы, в котором умами в нем не меньше, чем в мясном, и салат, закрывающий дневную потребность в клетчатке, — собрали самые интересные постные блюда в ресторанах Петербурга.
Все постные меню работают до 11 апреля включительно.
«Банщики»
Постные фаршированные перцы в «Банщиках» — это уже бренд! Жареху с белыми грибами отдельно представлять не нужно, а вот хумус из зелёного горошка с овощами, икру из баклажанов с чесночным хлебом, салат с белыми груздями, картофелем и мочёной брусникой и многообразие солений собственного производства (квашеная капуста, солёные рыжики, маринованные томаты) не можем лишний раз не упомянуть.
ул. Дегтярная, 1а
AVA BISTRO
Из Новой Голландии теперь можно не уезжать круглый год — и в Великий пост тут накормят. В AVA BISTRO найден потрясающий зеленый салат, мигом закрывающий клетчаточное окно, с мини-шпинатом, руколой, пекинской капустой, болгарским перцем, брокколи, цукини и еще десятком суперфудов. Еще в постном меню — пста каламарата с томатами, кабачки с кокосовым йогуртом, авокадо-гриль с имбирным айоли и банановый пирог.
наб. Адмиралтейского канала, 2И
Juan Cantina Espanola
Очень солнечное постное меню подготовил шеф-повар Сергей Гальцев для испано-мексиканской кантины в особняке Мясникова. Берем печеные перцы с соусом ромеско и тофу, кукурузный крем-суп с мини кукурузой гриль и овощи из угольной печи и насыщаемся витамином D.
ул. Восстания, 45Б
Rimski, Flori и «Мона»
В итальянских проектах ресторанного объединения «Комитет» собрали все разнообразие растительных блюд. На старт предлагают цезарь с артишоками, а на горячее — растительное мясо. К примеру, альтернативный фарш используют как в лазанье, так и в болоньезе или митболах с картофельным пюре и трюфельным соусом.
Большой пр. В.О.,18; Каменноостровский пр., 47; Суворовский пр., 47
TEYA NEO
Посвящение лесу от бистро Teya — равиоли с лесными грибами и сморчками — стало сердцем постного меню. Дополнить трапезу предлагаем зеленым ризотто с цуккини и брокколи и жареной цветной капусте с кокосовым соусом.
Маяковского, 16
Salve
Вперед за сезонными овощами в итальянский ресторан Salve. Рататуй с соусом наполи, крем-суп из цветной капусты с кокосовым молоком и зеленым маслом, ризотто с песто и авокадо-кейк из овсяных хлопьев с орехами и вяленой клюквой — все уместится с легкостью в дневной калораж.
Басков переулок, 2
MON CHOUCHOU
Самые горячие постные блюда прямо сейчас — это сосиски с зелёным горошком, вялеными томатами и кунжутным соусом, а также шу фарси – традиционное французское блюдо в постной интерпретации шеф-повара Дмитрия Решетникова (с полбой, булгуром, киноа и пармезаном из ореха пекан). В MON CHOUCHOU жемчужины найдутся и среди холодных закусок — авокадо-хумус с хрустящими баклажанами и карпаччо из цветной капусты с артишоками и чёрным трюфелем.
Караванная ул., 3/35
Vakh
Полное ай-на-нэ передает нам ресторан современной грузинской кухни Vakh. Шеф-повар ресторана Элисо Гочава готовит грибной паштет с грузинским песто и вареньем из винограда, постные хинкали с грибным бульоном, голубцы с рисом, фасолью и пряным томатным соусом, лобиани с тофу и слоёный пирог с бананом и постным кремом
Большая Зеленина ул., 34
Nordic
Блюда из корнеплодов, овощей, зерен, грибов и водорослей для новой нордической кухни, которую проповедуют в Nordic, — святое. Креативный шеф Эрик Тамм, исполнительный шеф Яков Драницын и кондитеры ресторана постарались вовсю. Только послушайте! Тартар из свеклы с авокадо-кремом и лимонной цедрой — умами в нем не меньше, чем в тартаре из мяса, как и в запеченном баклажане с томатами и розовым кунжутом. Цветная капуста с чимиччури и пятью видами пряных трав, ананас гриль с сорбетом из малины, галета с черникой и яблочным мороженым — мы уже едем!
Пулковское шоссе, 107
«Огородники»
Ехать в исторический особняк Александра Данилевского стоит только ради этих кундюмов с гречей, подосиновиками и шалфеем. И не уходим без запеченного яблока с гречишным медом и орехами!
Институтский пр., 22
Memo
Постный наполеон на кокосовых сливках — сюдааа! Шеф Павел Грачев своими татуированными руками раздает гастрономический вайб даже растительным блюдам. Крем-суп из брокколи дополняем миндалем, зеленый салат — фалафелем, а полбу — белыми грибами и тофу.
Малая Морская ул., 23
Pong
Только посмотрите на эти овощные изумрудные димсамы в ресторане Михаила Георгиевского. А еще больше гастрономической яркости добавят криспи брокколи в ореховом соусе с миндальными лепестками, южно-индийский тамариндовый суп с чечевицей и жареный тофу с овощами и грибами.
ул. Ленина, 16/42
Antonio Bistro
Шеф-повар ресторана Михаил Бобылёв пошел по простому пути и адаптировал несколько блюд из основного меню. Здесь и дип из баклажанов, и овощной салат, и батат фри с трюфельным постным майонезом, но главное — фирменный бургер с вег-котлетой.
Кожевенная линия, 40Е
«География»
Уже много лет наше любимое постное блюдо из меню бар-ресторана «География» — монастырский хлеб из Александро-Невской Лавры с кахетинским маслом. Идеальное комбо для тех, кто держит строгий Пост! В остальном, разнообразие сочетаний не уступает и привычному листингу. Пробуем питу с печёными овощами, гуакамоле и мисо-кешью соусом, весенний салат с жёлтой свёклой, финиками и цитрусами, гороховый суп с копчёными грибами или спагетти с соевым фаршем, классным оливковым маслом и вялеными томатами.
ул. Рубинштейна, 5
Комментарии (0)