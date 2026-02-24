Монастырский хлеб из Александро-Невской лавры, хинкали и кундюмы: что где есть в Великий пост

Nordic

Блюда из корнеплодов, овощей, зерен, грибов и водорослей для новой нордической кухни, которую проповедуют в Nordic, — святое. Креативный шеф Эрик Тамм, исполнительный шеф Яков Драницын и кондитеры ресторана постарались вовсю. Только послушайте! Тартар из свеклы с авокадо-кремом и лимонной цедрой — умами в нем не меньше, чем в тартаре из мяса, как и в запеченном баклажане с томатами и розовым кунжутом. Цветная капуста с чимиччури и пятью видами пряных трав, ананас гриль с сорбетом из малины, галета с черникой и яблочным мороженым — мы уже едем!

Пулковское шоссе, 107